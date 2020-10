Nemrég még gyakornok volt, most genfi konzul lett egy KDNP-s képviselő lánya

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Szászfalvi-Farkas Lenke lett a nemrég megnyílt genfi konzulátus konzulja, ami a Telex.hu cikke szerint még az amúgy elég lojális külügyi körökben is kicsit kiverte a biztosítékot. A konzul ugyanis egy KDNP-s képviselő lánya, aki nemrég végzett az egyetemen és semmi felmutatható diplomáciai tapasztalata nincs. De, ahogy a portál egyik külügyi forrása fogalmazott: „Magyarországon is lehet karrierdiplomata pályát építeni, de bizony, olykor bizalmi alapon be lehet előzni a szorgos hangyákat, mi lépcsőről lépcsőre haladunk, de van, aki tud hármat is ugrani.”

A genfi konzulátust idén októberben nyitotta meg Szijjártó Péter külügyminiszter, amely így a legújabb magyar diplomáciai kirendeltség. Ennek vezetője lett Szászfalvi-Farkas Lenke, aki a KKM Telex kérdésére küldött válasza szerint "a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció és Médiatudomány szakán végzett és a munkájának ellátásához szükséges, magas szintű angol, illetve francia nyelvtudással rendelkezik." Érdekes ebben, hogy a portál csak azt kérdezte, hogy ki a konzul, de a minisztérium fontosnak tartotta leírni, hogy milyen képességek teszik őt alkalmassá a feladatra.

Szászfalvi-Farkas Lenkének ugyanis nincs semmi diplomáciai tapasztalata, leszámítva azt, hogy 2018-ban Deli Andor fideszes európai parlamenti képviselő gyakornoka volt. Szászfalvi László KDNP-s képviselőnek és Csurgó korábbi polgármesterének viszont van egy Szászfalvi-Farkas Lenke nevű lánya, aki pont úgy is néz ki, mint a genfi konzul. Igaz, hogy ugyanarról a személyről van-e szó, arra a kérdésre a külügy nem válaszolt.