Újabb szomorú rekordokat döntött meg a koronavírus Európában

A koronavírus feltartóztathatatlanul terjed egész Európában. Ahogy Magyarországon is most regisztrálták a legtöbb új esetet, úgy Csehország és Németország is rekordot döntött.

Németországban először ment 10 ezer fölé a napi új fertőzöttek száma, rögtön 11 200-ra. A hatóságok kérik a lakosságot, hogy ne bulizzanak, ne tartsanak rendezvényeket, de újabb kötelező tiltásokat nem vezettek be.

A sokkal kisebb Csehországban 14 968 új fertőzöttet találtak az elmúlt 24 órában, ez szintén rekord. Ott nagyon szigorú intézkedések léptek életbe csütörtöktől.

Bezáratták az üzleteket, kivéve az élelmiszerboltokat, a drogériákat és a patikákat. Csak munkába vagy orvoshoz menni, illetve élelmet venni lehet kilépni a lakásokból.

A maszk viselése mindenütt kötelező. Az iskolák és szórakozóhelyek már október eleje óta zárva vannak.

Kórházi ágyakat készítenek elő egy Prága közelében lévő gyárban. Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Az olaszországi Lazio tartományban - így a hozzá tartozó fővárosban, Rómában is - éjféltől hajnali ötig kijárási tilalmat rendeltek el a következő 30 napra.

Spanyolországban szerdán, Franciaországban csütörtökön lépte át az egymilliót az eddig összesen megfertőződöttek száma.

Lengyelországban kiterjesztik az úgynevezett vörös és sárga zónákat, vagyis azoknak a településeknek a körét, ahol különböző szintű korlátozások lépnek életbe. (MTI, DW)