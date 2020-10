Már 65 halálos áldozata van a rendőri erőszak elleni nigériai tüntetéseknek

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

Muhammadu Buhari nigériai elnök szerint eddig 65 ember vesztette életét az október 7-e óta tartó, rendőri erőszak ellen és a rendőrség reformjáért szervezett EndSars tüntetéseknek - írja a BBC. Az elnök szerint az áldozatok között tüntetők, rendőrök és katonák is vannak.

Az Amnesty International a héten azt közölte, hogy a szervezethez eljutott információk szerint eddig legalább 56 ember halt meg a tüntetéseken, köztük az a 12 fő, akikre a héten katonák nyitottak tüzet Lagosban. Akkor a kormány nem ismerte el, hogy az esetnek halálos áldozatai lettek volna.

Nigériában október 7 óta óriási tüntetéseket tartanak, követelve, hogy a kormány oszlassa fel a Sars nevű különleges rendőri alakulatot. A Sars, vagyis speciális rablás ellenes egység ( Special Anti-Robbery Squad) egy amolyan kommandós alakulat, amelyet még a 90-es években alakítottak, hogy különleges jogosítványokkal felruházva vegyék fel a küzdelmet az egyre elszabaduló erőszakos bűncselekményekkel szemben. Az alakulat viszont ezeket a jogosítványait rendszeresen arra használta, hogy brutalizálja és megfélemlítse a lakosságot, különösen a fiatalokat.

Beszámolók szerint a Sars tagjai gyakran bármilyen indoklás nélkül letartóztatnak és megvernek olyanokat, akik szerintük bűnözőknek néznek ki, amihez elég lehet, hogy valaki fiatal legyen, tetovált, divatosan felöltözött, vagy hogy szép kocsija vagy iPhone-ja legyen. És nem ritkák az önbíráskodásról szóló hírek is, amelyek szerint a különleges alakulat tagjai nem ritkán egyszerűen lelőnek valakit, aki nem szimpatikus, különösebb következmények nélkül. A tüntetők szerint az erőszakos bűnözők ellen létrehozott egység mostanra rosszabb, mint a bűnözők, akik ellen fel kellene lépnie.

Az ország fővárosában nagyjából két hete ezért óriási tüntetések kezdődtek az alakulat feloszlatásáért és a rendőrség átfogó reformjáért, amelynek részeként világszerte celebek, sportolók és politikusok is beálltak az #EndSars kampány mögé. A hatóságok először még több rendőri erőszakkal reagáltak, de az ország elnöke, Muhammadu Buhari október 11-én be is jelentette, hogy feloszlatták a Sars-t. Miután viszont kiderült, hogy eközben az alakulat tagjait egy másik, nagyon hasonló jogosítványokkal felruházott, csak másmilyen nevű egységbe vették át, a tüntetések folytatódtak.