Megszűnik a Népszínház utca horrorátkelője

Eddig a KRESZ előtti vad időket idézte, ahogy a Népszínház és a Kiss József utca torkolatában a gyalogosoknak bármiféle jelzés nélkül kellett a kiforduló autók és buszok között szlalomozniuk, hogy egyben átjussanak a jó 30 méteres szakaszon. Tényleg ez a főváros egyik legrosszabb átkelője.

A VIII. kerülete önkormányzat most bejelentette, hogy az utca vége most merőlegessé válik, így a mellékutcákból könnyebb lesz érzékelni a Népszínház utcán közeledő járműveket, és a gyalogosok is könnyebben kelhetnek át az úttesten. A felszabaduló területek pedig közösségi teret hoznak létre .

„Az éles szögben becsatlakozó mellékutcák széles torkolata nem csak a gyalogosok átkelését teszi nehézkessé, de a csomópont így az autósok számára is nehezebben belátható, ami növeli a balesetek kockázatát. A nagy aszfaltfelületeken ráadásul rengeteg helyet pazaroltunk el, amit fel lehet használni hasznosabban is, hogy a Népszínház utcán megjelenjen az élet” - írják.

A tervek szerint a felszabaduló területeken új közösségi terek jöhetnek létre, az ide kerülő növények miatt az utca is zöldebb lesz. Az önkormányzat tervei között szerepel az egész utca felújítása és újragondolása, a mostani átalakítások csak az első lépést jelentik a befogadóbb és zöldebb Népszínház utcáról való gondolkodásban. Hasonló átalakításra készülnek a Vay Ádám utca - Alföldi utca csomópontjánál is. Az átalakítás a Budapest Közúttal együttműködésben valósul meg.