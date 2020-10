Trump bejelentette, hogy Szudán elismerte Izraelt

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Donald Trump amerikai elnök jelentette be a Fehér Házban, hogy "békét kötött" Szudán és Izrael. A bejelentés előtt a Fehér Ház közleményt adott ki arról, hogy az Egyesült Államok leveszi Szudánt a terrorizmust támogató országok listájáról, ezzel lényegében megszűnnek az afrikai ország ellen foganatosított szankciók is.

Ezzel Szudán lett az ötödik arab ország, amely elismeri Izraelt. A ceremónián részt vett Mike Pompeo, az amerikai diplomácia irányítója és Jared Kushner, az amerikai elnök közel-keleti ügyekben illetékes tanácsadója is, Trump veje is. Telefonon jelentkezett be Netanjahu izraeli kormányfő és Abdalla Hamdok szudáni miniszterelnök is.

Donald Trump azt mondta, "legalább öt másik arab ország is" arra készül, hogy békét kössön a zsidó állammal. Az amerikai elnök arra számít, Szaúd-Arábia is normalizálja viszonyát Izraellel.

A palesztin vezetés élesen elítélte pénteken pénteken az Izrael és Szudán közötti kapcsolatok normalizálásáról szóló washingtoni bejelentést. A Mahmúd Abbász palesztin elnök hivatala által kiadott állásfoglalás szerint a megállapodás sérti a szaúdi békekezdeményezést és az Arab Liga nyilatkozatait. "Senkinek sincs joga a palesztin nép nevében és palesztin ügyekben beszélni" - áll a közleményben. Mint írja, az igazságos közel-keleti békéhez vezető utat a nemzetközi jogra kell alapozni. A cél a palesztin területek izraeli megszállásának beszüntetése és egy palesztin állam létrehozása az 1967-es hatnapos háború előtti határokkal és Kelet-Jeruzsálemmel mint fővárossal. "A palesztin vezetés meg fogja hozni a szükséges döntéseket, hogy megvédje palesztin népünk jogait és érdekeit" - folytatódik a szöveg.

Az arab országok ez idáig ragaszkodtak ahhoz az alapelvhez, hogy a palesztin ügy megoldását az izraeli-palesztin kapcsolatok normalizálásától kell függővé tenni. Ennek ellenére pár hete két másik arab állam, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein is hivatalosan elismerte Izraelt, ezzel ez a kettő volt 26 éve az első két arab ország, amelyek normalizálták viszonyukat a zsidó állammal.Egyiptom még 1979-ben, Jordánia pedig 1994-ben kötött békét Izraellel. 2009-ben Mauritánia is normalizálta a viszonyát, tíz évvel később viszont megint megszakította a kapcsolatot Izraellel. (MTI)