Trump és Biden utolsó vitája: ezúttal káosz nélkül vázolták fel két nagyon eltérő USA vízióját

Csütörtökön zajlott a választások előtti utolsó elnökjelölti vita Donald Trump és kihívója, Joe Biden között az Egyesült Államokban. Elvben három vitát rendeztek volna a két induló között, de a második Trump betegsége miatt elmaradt, az első pedig Trump állandó közbekiabálásai miatt szinte teljes káoszba fulladt, és elemzők minden idők legrosszabb elnökjelölti vitájaként emlegetik.

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/AFP

Hogy ne fordulhassanak elő hasonlóan kaotikus jelenetek, a szervezők módosítottak a szabályokon, és a jelölteknek lenémított mikrofonnal kellett hallgatniuk, amíg ellenfelük elmondja saját álláspontját egy-egy kérdésről, és a jelek szerint ez az eszköz megtette a hatását, az első alkalomhoz képest jóval civilizáltabb mederben folytak az események.

Ami valamennyire Trump érdeke is lehetett, hiszen a közvélemény-kutatások szerint Joe Biden egyelőre magabiztos előnnyel bír, és a kutatások szerint Trump nem nagyon tudott új szavazókat megszólítani az első vitán bemutatott magatartásával. Az is igaz, hogy a járvány miatt idén rekordszámban, több mint 46 millióan szavaztak már élve a korai lehetőségekkel, így sokan vannak, akiknek a szavazatát már nem tudja befolyásolni a vita.

A vitáról megjelent első elemzések rendre azt emelik ki, hogy Trump és Biden egy egészen másmilyen Egyesült Államok vízióját kínálta fel a választóknak. A leglátványosabb különbség a járvány kérdésében mutatkozott: míg Joe Biden nem zárta ki, hogy újabb lezárásokra lehet szükség a járvány kezeléséhez, Trump elmondta, hogy nem ért egyet az ötlettel, mert ez további károkat okozna a gazdaságnak egy olyan vírus miatt, amiből a legtöbb ember felgyógyul. Trump szerint soha nem látott mértékű depresszióhoz, alkoholizmushoz, droghasználathoz vezetettek a korlátozások, és a gyógymód nem lehet rosszabb, mint a probléma maga.

Az országban eddig több mint 220 ezer ember halt meg a járványban, és Biden szerint valaki, aki felelős azért, hogy ennyi áldozata lett a járványnak, nem maradhat az Egyesült Államok elnöke.

Fotó: JUSTIN SULLIVAN/AFP

Trump megismételte sokszor elhangzott állítását, miszerint a vírus el fog tűnni, és a vakcina még idén év végére kész lehet, míg Biden jóval pesszimistább hangot ütött meg, és egy sötét télre figyelmeztette az országot.

A vitán szóba kerültek az etnikai kérdések is, ekkor Donald Trump ismét felhozta, hogy Biden 1994-ben részt vett annak a törvénynek a kidolgozásában, ami szakértők szerint a tömeges bebörtönzések egyik elemévé vált, majd elmondta, hogy a teremben ő a legkevésbé rasszista ember. Ehhez képest Biden szerint Trump az Egyesült Államok jelenkori történetének egyik legrasszistább elnöke, aki szándékosan önt olajat minden egyes rasszista tűzre.

A vita egy másik témája a bevándorlás volt: a napokban derült ki, hogy 545 olyan gyerek van, akit az elmúlt két évben szakítottak el szüleiktől az ország déli határánál, és még mindig nem kerültek vissza családjukhoz. Trump igyekezett megvédeni a családok szétszakítását is alkalmazó bevándorlási politikát, de elmondta, hogy a Fehér Ház dolgozik egy terven, hogy újra egyesítsék a családokat. Ugyanakkor szerinte a gyerekek kiemelését az Obama-kormány kezdte el, amikor Biden volt az alelnök. Biden ezt határozottan tagadta, és szerinte kriminális, ami a határnál történik.

Trump szóba hozta Biden fia, Hunter Biden ukrán ügyét is, és felvetette azt az eddig amúgy semmilyen módon nem bizonyított állítást, hogy Joe Biden anyagilag profitált ezekből az üzletekből. Biden utalva arra a friss hírre, hogy Trump a jelek szerint még Kínában is több adót fizetett a közelmúltban, mint az Egyesült Államokban, felszólította az elnököt, hogy addig ne beszéljen korrupcióról, amíg nyilvánosságra nem hozza az adóbevallását.

Fotó: JUSTIN SULLIVAN/AFP

A vita végén a klímaváltozásról volt szó: itt Trump egy nevetést is ki tudott csikarni Bidenből, amikor az elnök arról beszélt, hogy a szélenergia rendkívül drága és megöli az összes madarat.

A BBC elemzése szerint a következő napokban a Trump-kampány azzal próbálhatja mobilizálni a választóit, hogy Joe Biden a vita legvégén arról beszélt, ideje lenne az átmenetnek az olajalapú gazdaságból a megújuló alapú gazdaságba. Ami nyilván a klímavédelem szempontjából elengedhetetlenül fontos lenne, de egy ilyen ötlet esetleg alkalmas lehet a republikánus szavazótábor felrázására. Persze az is lehet, hogy nem: szintén ez az elemzés írja azt is, hogy ma már a klímaváltozás és a fosszilis energiahordozók tarthatatlanságának kérdése annyira benne van a közbeszédben, hogy sokszor még az olajcégek is hasonló hangot ütnek már meg.

A Guardian beszámolója szerint a vita után Biden pontosította mondandóját: elmondta, hogy nem akarnak teljesen megszabadulni a fosszils energiahordozóktól, csak ezeknek nyújtott támogatásoktól.