Franciaország visszahívta ankarai nagykövetét, mert Erdogan lehülyézte Macront

Komoly diplomáciai botrány keveredett Recep Tayyip Erdogan török elnök kijelentéséből, miszerint Emmanuel Macron francia köztársasági elnök "elmeorvosi vizsgálatra szorul". Macron nem vette jó néven a megjegyzést, ezért konzultációra visszahívta Franciaország ankarai nagykövetét. Ez kimondottan durva gesztusnak számít a diplomácia általában diplomatikus világában.

Emmanuel Macron (j) és Recep Tayyip Erdogan (b) a NATO 2019 decemberi csúcstalálkozóján, a csoportkép készítése előtt. Fotó: CHRISTIAN HARTMANN/AFP

Macron hivatala "elfogadhatatlannak" minősítette Erdogan kijelentését. "A modortalanság nem módszer" - mondták.

Bár Franciaország és Törökország a NATO tagjaiként elvben szövetségesek, a két ország között egyre több a súrlódás, legyen szó akár Líbiáról, ahol rivális frakciókat támogatnak, az azeri-örmény konfliktusról, ahol szintúgy, vagy a Földközi-tenger keleti medencéjének felosztásáról. Ehhez az utóbbi hetekben még jött az a Macron által vezetett kampány is, amelynek célja Franciaország világias értékeinek védelme a radikális iszlámmal szemben.

Ez utóbbi konfliktusban hangzott el Erdogan sértése is. Erdogan azután, hogy egy szélsőséges iszlamista csak azért lefejezett egy középiskolai tanárt, mert az egy óráján Mohamedet ábrázoló karikatúrákat mutatott be, Macront vádolta muszlimellenességgel. "Mi a baja ennek a Macronnak nevezett személynek az iszlámmal és a muszlimokkal? Elmeorvosi kezelésre szorul" - mondta Erdogan egy tévében is sugárzott beszédében.

A hivatalos visszatasításon túl nem hivatalosan egy neve elhallgatását kérő francia kormánytisztviselő a Guardiannak nyilatkozva arra is emlékeztetett, hogy Erdogan sem támogatásáról, sem részvétéről nem biztosította Franciaországot Samuel Paty, a lefejezett gimnáziumi tanár meggyilkolása után. (Via The Guardian)