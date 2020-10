Kovács Zoltán és a 444 közös leleplezése nyomán együtt bukhat Donáth Anna, Gyurcsány és Orbán, de kérdésessé válhat a kormánykoalíció jövője is

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár négy nappal ezelőtt olyan leleplezéssel állt elő a Twitteren, amiről azonnal érezni lehetett, hogy ha bebizonyosodik, teljesen új megvilágításba fogja helyezni a magyar politikai életet és az ellenzék választási esélyeit:



- írta a magyar kormány nemzetközi szócsöve. Tényleg. Szó szerint így, csak angolul, íme:

Donáth Anna politikus lenne! Az egyik, árvizekről, kegyetlen gyilkosságokról évtizedek óta rezzenéstelen arccal tudósító kollégám szemében könyeket is láttam, amikor szembesült a leleplezés igazi súlyával.

Most, négy nappal később a 444 tényfeltáró osztálya ennél is keményebb tényállítást kénytelen tenni:

Kovács Zoltán sajnos jócskán alulfogalmazta a magyar és az európai demokráciára leselkedő veszély mértékét. Jó néhány nyilvános és titkos dokumentum áttanulmánozása, illetve az ügy több tucat szereplőjének meginterjúvolása alapján ugyanis arra jutottunk, hogy

a Donáth-félék nemcsak a Momentum, hanem a teljes magyar ellenzék soraiba is befurakodtak. Sőt! Megerősített bizonyítékaink vannak arról, hogy az újkori magyar demokrácia történetében példátlan módon a magyar parlament független képviselői, sőt a keresztény-konzervatív kormánypártok egyes tagjai, választott tisztségviselői, illetve ami a legvadabb korábbi spekulációkat is meghaladja, a kereszténydemokrata magyar kormány tagjai között is akadnak politikai szereplők. Akik mindennek tetejébe - néha cinikus leplezetlenséggel - politikai célokat követnek.