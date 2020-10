Liege-ben már a covidos orvosokat is arra kérik, hogy folytassák a munkát

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Belgium a koronavírusjárvány európai második hullámának egyik legsúlyosabb gócpontja, hétfőn már attól tartottak, hogy hamarosan megtelhet az összes intenzív ágy az országban. A jelek szerint egy másik kritikus erőforrásból még ennél is hamarabb kifogyhatnak: orvosokból. Legalábbis erre utal, hogy Liege városában már azt kérik az orvosoktól, hogy akkor is folytassák a munkát, ha ők maguk is megfertőződtek.

Egészségügyi dolgozó covidos beteget ápol a liege-i Egyetemi Kórház intenzív osztályán. Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Fertőzött egészségügyi dolgozóból Liege-ben bőven akad, a jelentések szerint a negyedük már beteg. A BBC beszámolója szerint immár tíz kórházban kérik azokat az orvosokat, akik igazoltan fertőzöttek, de tünetmentesek, hogy ne függesszék fel a munkájukat. Philippe Devos, a Belga Orvosi Szövetségek Társulása szervezet vezetője szerint nem volt más választásuk, máskülönben napokon belül összeomlott volna az egészségügyi ellátórendszer. Pedig azt még ő maga is elismerte, hogy a fertőzött orvosok munkában tartása növeli annak kockázatát, hogy megfertőzik a pácienseiket.

Liege-ben annyira rossz a helyzet, hogy aktuálisan minden harmadik elvégzett vírusteszt pozitív, ami egyértelmű jele annak, hogy nem elégséges a tesztkapacitás. A liege-i kórházakban minden halasztható beavatkozást elhalasztottak, és már más városokba irányítják a betegeket. (Via BBC)