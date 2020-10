Róma főpolgármestere szerint a maffia az életére tört

Reggel 4 hírlevél Amit tudni kell, minden reggel.

Virginia Raggi, Róma főpolgármestere. Fotó: Andrea Ronchini, Ronchini/NurPhoto via AFP

A maffia az ő és családja életére tört, állítja Róma főpolgármestere, Virginia Raggi. Állítása szerint a Casamonica család 2018-ban akarta meggyilkolni, miután leromboltatta néhány illegálisan épült villájukat a városban. Felvételről sugárzott tévéinterjújában azt mondta, hogy emiatt rendőri védelem alatt kényszerült élni.

"Arról tájékoztattak, hogy ellenem és a családom ellen is támadásra készülnek" - mondta, de nem bocsátkozott további részletekbe. Inkább arról beszélt ,hogy a Casamonica család mellett más maffiacsaládokkal is szembeszállt, például a Róma tengerparti kikötővárosában, Ostiában kerületeket uraló Spada családdal, vagy a Róma keleti külvárosait uraló Marando családdal. "Ezek azok a városrészek, ahol az emberek odajönnek hozzám, és azt súgják, hogy folytassam a harcot, aztán eltávolodnak, mert attól félnek, hogy a klánok meglátják őket" - mondta.

Raggi 2016-ban történelmet írt, amikor első nőként választották meg Róma főpolgármesterének. Ez nagy áttörést jelentett pártja, az Öt Csillag Mozgalom számára is. Polgármesteri ciklusa döcögősen indult. Első évében több szövetségese is dezertált, 2018-ban pedig még bírósági ügye is volt, bár végül első felmentették a vád alól, hogy hazudott volna a város turisztikai biztosának kinevezésekor, amikor a posztot egyik legközelebbi szövetségese fivérének adta. Az ügyben az ügyészség fellebbezett, másodfokon a következő hónapokban várható döntés. Vagyis az eset a jövő évi főpolgármesterválasztási kampány központi témája lehet, Raggi ugyanis 2021-ben újrázásra készül. (Via The Guardian)