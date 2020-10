Karácsony: Szívatnak minket ezzel is

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

A kormány csak akkor adja oda a Fővárosi Önkormányzatnak a Lánchíd felújítására beígért hatmilliárd forintos támogatást, ha megkezdődik a beruházás.

„Tulajdonképpen túráztatják a fővárosi önkormányzatot. Nem tudok másféleképpen fogalmazni. Pestiesen szólva szívatnak minket ezzel is. Ebből is látszik, hogy mennyire kell komolyan venni a kormányzati ígéreteket” - mondta Karácsony Gergely főpolgármester az ATV-nek. A felújításra 23 milliárd forintot szavazott meg a főváros, de a kormány támogatására is szükség van hozzá. Fürjes Balázs államtitkár viszont világossá tette, hogy ezt csak akkor biztosítják, ha már csak ez hiányzik.

Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke - aki Tarlós István tanácsadója is volt - azt mondta az ATV-nek, hogy a pénzt kötelezettségvállalás formájában kellene biztosítani, mert ha nincs meg a forrás, nem lehet szerződést kötni a kivitelezővel.

A felújításra kiírt közbeszerzési eljárás szerdán járt le, ugyanaz a négy cég tett ajánlatot, amelyek az előző városvezetés előző pályázatára jelentkeztek.

Karácsony arra is reagált, hogy a kormány átvállalna a fővárostól 60 milliárd forintnyi beruházást. „A válaszom nagyon egyszerű: ne vegyék el a pénzünket” - mondta a főpolgármester arra utalva, hogy a kormány megemelte a fővárostól beszedett szolidaritási hozzájárulást, miközben nem adott extra forrásokat, és nem engedélyezte a hitelfelvételt sem.

Karácsony szerint az önkormányzati adó nélkül még több beruházást meg tudna valósítani a főváros.