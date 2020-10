Elcsendesedett a világ a karantén idején

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

A koronavírusjárvány első hullámának csúcsán, amikor az Egyesült Államok jelentős részén szigorú karanténszabályok voltak életben, mérhetően lecsendesedtek a környezeti zajok. Ebben az időben is zajlott az Apple nagy hallásvizsgálata, amelyben az Iphone-ok mikrofonjaival mérik a környezet hangszintjét, illetve a telefonokhoz csatlakoztatott fülhallgatók hangerejét mérik. Így több mint hetvenmillió órányi környezeti zajt rögzítettek, és ez alapján mérhetővé vált a környezet zajszintjének változása az elmúlt hónapokban.

Az Egyesült Államokban márciusban robbant be a koronavírusjárvány, áprilisban léptek életbe a legszigorúbb korlátozások. Az Apple adatai alapján februárban 72,6 decibel volt a környezeti zajok középértéke. Ez márciusban 71,4, áprilisban 70,8 decibelre csökkent.

Májustól újra emelkedik a környezet zajszintje - ebben a hónapban már több államban lazítottak a szigorításon -, de a zajszint még a nyáron se érte el az utolsó járvány előtti hónap, február zajszintjét: júniusban és júliusban 72,2 decibel, augusztusban 72,1 decibel volt a környezeti zajszint középértéke.

A fülhallgatók hangerejének szintje hasonló változásokat mutatott, februárhoz (64,2 decibel) márciusban 2,2, áprilisban 4,6 decibellel csökkent az átlagos hangerő. Az életmódváltásra, vagyis az otthoni munka terjedésére utal, hogy ez, szemben a környezeti zajokkal, az elmúlt hónapokban lassabban hangosodott vissza - sőt, májusra még tovább halkult, és még augusztusban is 2,6 decibellel maradt el a februári átlagtól. (Via University of Michigan)