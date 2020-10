Nem egyszerű influenza elleni oltást behozni Magyarországra

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Hiába próbálkoznak, egyelőre nem tudnak influenza elleni vakcinát szerezni a gyógyszer-nagykereskedők - írja a 24.hu. Azt írják, egy importőr azt mondta, a múlt héten még látott reményt arra, hogy - jó drágán - tud szerezni oltást Belgiumból, hétfőre azonban kiderült, hogy nem fog megérkezni az áru, mert mint számos európai országban, úgy Belgiumban is exporttilalmat rendeltek el.

A 24.hu által megkeresett két nagy gyógyszer-nagykereskedő céget, a Hungaropharmát és a Phoenix Pharmát. Az előbbi azt válaszolta, nagy erőkkel próbálnak oltást szerezni, de a szabad készlet fellelése nem garantálható. A Phoenix Pharma is igyekszik külföldről beszerezni a vakcinát, valamennyi európai partnerüket megkeresték, de ők is azt állítják, hogy a beszerzés most meglehetősen bizonytalan.

A koronavírus okozta világjárvány miatt az influenza elleni védőoltásra nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában megnövekedett az igény. Bár a kormány idén mindenki számára ingyenessé tette az oltást, ugyanannyit rendeltek belőle, mint máskor, így a rendelkezésre álló 1,4 millió vakcina valószínűleg nem lesz elegendő. Ezért is van, hogy egyelőre csak a veszélyeztetettek, várandósak, idősek, krónikus betegek kapják meg az oltást. Az is pórul járt, aki a magánegészségügyben igyekezett beoltatni magát: a kormány ugyanis hatósági úton lefoglalta a készleteiket.