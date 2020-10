Végül a Marshall-szigeteket se kerülte el a koronavírusjárvány

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A Marshall-szigetek egyike. Fotó: Erin Magee/AusAID - CC BY 2.0

A mikronéziai szigetvilágban, a Csendes-óceán távoli vidékén fekvő Marshall-szigeteket hónapokon át elkerülte a világjárvány, de most ezen az isten háta mögötti helyen is felbukkant a koronavírus, jelentette a BBC. A helyi kormányzat tájékoztatása szerint a szigeten működő amerikai katonai támaszpont két dolgozója bizonyult fertőzöttnek, ők kedden Hawaiiról érkeztek a szigetre, és érkezésük után tesztelték őket.

Az Egyesült Államokhoz tartozó szigeteken márciusban lezárták a határokat, hogy megakadályozzák a járvány betörését. A szigetre érkezőknek szigorúan karanténba kell vonulniuk. Most is ez történt, a két fertőzöttet - egy 35 éves nőt és egy 46 éves férfit - még a karanténban letesztelték, állapotukra még azelőtt fény derült, hogy vegyülhettek volna a szigetek lakosságával, így a helyi hatóságok szerint nem áll fenn a közösségi terjedés kockázata. A szigeteknek amúgy könnyebb dolguk van ebben, mármint a határaik lezárásában és az érkezők elkülönítésében, ahogy az Bede Márton vonatkozó cikkéből is kiderül. (Via BBC)