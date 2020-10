Az SZFE kancellárja szerint csökken a tiltakozó hallgatók lelkesedése

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

"Én azt hallom, hogy eléggé komoly feszültségek vannak odabent most már" - ezt nyilatkozta az Inforádiónak Szarka Gábor, a Színház és Filmművészeti Egyetem kancellárja, akit a diákok és egyetemi dolgozók által illegitimnek tekintett kuratórium nevezett ki az egyetem élére.

Szarka azt mondta, úgy tudja, egyre fogy a lelkesedés az egyetemfoglaláson, amit az is mutat, hogy "kompromittáló" fotók kerültek ki az egyetemfoglalásról, amelyeket Vidnyányszki Attila, a hallgatók által illegitimnek nevezett kuratórium vezetője is mutogatott az európai parlamenti meghallgatásán. Ezen üvegek látszanak egy asztalon.

A kancellár azt mondta, továbbra sem próbálnak majd erőszakkal bejutni a diákok által elzárt egyetemre. Mint mondta, most azon dolgozik, hogy

lehetőséget adjanak "azoknak a fiataloknak, akik esetleg már meggondolták magukat, vagy nem is vettek olyan intenzíven részt, vagy csak egyszerűen egyfajta álszolidaritásból, vagy rosszul értelmezett szolidaritásból tartanak még ki emellett a dolog mellett", hogy elvégezhessék a félévet. Viszont azt is elismételte, hogy előbb-utóbb minden egyetemi polgárnak nyilatkoznia kell majd, hogy együttműködik-e az új vezetéssel. Azt is mondta, hogy veszélyben van a félév érvényessége, mert október 1 óta felelős vezető nem ellenőrizte az egyetemen folyó oktatást.

Azt is mondta, hogy azért kellett meghosszabbítani az őszi szünetet az egyetemen, mert az épületeket elfoglaló diákok a karbantartókat sem engedték be - akikkel korábban az egyetem kancellárja lecseréltette a termek zárait - és azokat sem, akik fertőtlenítették volna az épületeket. Hétfőtől viszont valószínűleg újraindul az oktatás.