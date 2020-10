Csúnyán beszólt Orbánnak az orosz külügy

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Nehéz dolog több nagyhatalommal is jóban lenni, mindenkinél jó pontokat szerezni, főleg, ha az a két hatalom a történelem során finoman szólva nem volt jóban egymással. Orbán Viktor is érezheti most ezt, aki azért, hogy nagyívű gesztusokat tegyen az amerikai kormánynak, szobrot avatott az idősb George Bush elnöknek, eközben pedig sikerült olyan mélyen belegázolni az orosz kormányba, hogy annak külügyi szóvivője nem tudta visszafogni magát. De lehet, hogy nem is nagyon akarta.

Orbán Viktor David Cornstein amerikai nagykövettel együtt október 27-én avatta fel George H.W. Bush amerikai elnök szobrát a Szabadság téren. Ebből az alkalomból a miniszterelnök beszédet is mondott, amelyben arról beszélt, hogy "a tér egyik oldalán itt van a német, a másikon pedig a szovjet megszállás emlékműve. Ez is világos üzenet: ha magyar vagy, csak két lehetőség között választhatsz: vagy a megszállók vagy a szabadság mellé állsz.”

Ahogy a Telex.hu írja, ettől a beszédtől akadt ki nagyon Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő, egészen pontosan attól, hogy a náci németek elleni harcban elesett szovjet katonák emlékére állított Szabadság téri emlékművet a kormányfő egyszerűen a szovjet megszállás emlékművének nevezte.

A szóvivő a Facebook oldalára írt, hosszú, angol nyelvű posztjában gyakorlatilag történelemhamisítással vádolja Orbánt. Zaharova azt írja, szeretne emlékeztetni arra, hogy a Horthysta Magyarország Hitler legközelebbi szövetségeseként vett részt a Csehszlovákia és Jugoszlávia elleni náci agresszióban, a megszállt civilek és fogságba esett szovjet katonák ellen pedig tömegével követtek el bűncselekményeket a magyar csapatok. Ezeknek az embereknek a Vörös Hadsereg békét és szabadságot hozott, és megvédte Európa népeit a "barna pestistől".

Zaharova szerint néhány államban el akarják torzítani ezeket a tényeket, elhomályosítva az egyes államok felelősségét, kitörölve a történelemkönyvekből, hogy náci csatlósállamok voltak, és el akarják hallgatni Oroszország szerepét a fasizmus felett aratott győzelemben. Ezt viszont Oroszország nem fogja hagyni - írja a külügyi szóvivő