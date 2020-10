Játsszuk azt, hogy meghaltunk! című kiállításának megnyitója előtt egy nappal halt meg Bodóczky István

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Hetvenhét éves korában elhunyt Bodóczky István képzőművész, egyetemi tanár, aki alkotói munkája mellett művészgenerációk kinevelésében volt meghatározó - közölte az Artportal. Bodóczky október 26-án halt meg Budapesten, egy nappal az Artus Stúdióban rendezett Játsszuk azt, hogy meghaltunk! című kiállításának megnyitója előtt.

Bodóczky István 1943-ban született Szolnokon. 1970-ben elvégezte a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakát, ahol Barcsay Jenő és Fónyi Géza is tanította. Alkotói munkája mellett pedagógiával is foglalkozott, művészeti nevelésről írt könyveket, 1974-től pedig a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola művésztanára volt. 1993-tól a Magyar Iparművészeti Főiskola Tanárképző Tanszékén, később a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen tanított, a Magyar Képzőművészeti Egyetem doktori iskolájának témavezetője is volt. A világ több országában állított ki, tanított és tartott workshopokat. „Az évek során egyre inkább tudatosult bennem, hogy a tanítás is szerves része művészeti tevékenységemnek” – írja utolsó kiállításához fűzött rövid önéletrajzában. Az Artportal hosszabb is megemlékezik munkásságáról.

