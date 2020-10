Olyan rosszak a magyar adatok, hogy a román rendszerben már komoly korlátozások lennének

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Romániában úgy néz ki a járványszabályozás, hogy ahol az elmúlt két hétben ezer lakosra legalább három új fertőzött jut, ott életbe lép a vörös forgatókönyv. Ez azzal jár, hogy az iskolák online oktatásra térnek át, bezárnak a mozik, színházak, koncerttermek és játéktermek, korlátozzák a beltéri étel- és italkiszolgálást.

Ez a szabályozás érvényes lehet településekre vagy megyékre is. Romániában ezt a határértéket több megyében és Bukarestben is átlépték már. Elvileg 48 órán belül ilyenkor meg kell hozni a fent említett korlátozásokat.

Ha a friss hivatalos magyar adatokat vetítjük erre a modellre, akkor 9 megye (Borsod, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Nógrád, Szabolcs, Vas, Veszprém, Zala) és Budapest is átlépi a román járványküszöböt, vagyis komoly korlátozások jönnének, ha nálunk is ez lenne érvényes. Még úgy is ennyire rossz a helyzet, hogy a kevés teszt miatt a napi fertőzöttek hivatalos száma erősen le van szorítva.

Sőt, ha nemcsak a megyék szintjén nézzük, hanem az összes új, hivatalosan regisztrált fertőzöttet adjuk össze Magyarországon az elmúlt két hétből, akkor ma először országosan is magasabb ez a szám a bűvös három ezreléknél.

De Magyarországon nincs ilyen szabályozás, így marad a maszkszabályozás szigorúbb betartatásának ígérete és a kocsmabezárások este 11 után.

A németeknél más a számítás, ott egy hét összes új fertőzöttjét vetítik ki százezer főre. Magyarország az alapján a számítás alapján is vörös zónás.

(A számok forrása: koronavirus.gov.hu és koronamonitor.atlo.hu)