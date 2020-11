Az MIT kutatói egy mesterséges intelligenciát megtanítottak arra, hogy a köhögés hangjából megállapítsa, ha valaki koronavírusos

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A világ több kutatóközpontjában zajlanak lázas kísérletezések, hogy minél gyorsabb és pontosabb teszteket dolgozzanak ki, amelyekkel minél több embernél tesztelni lehet, hogy koronavírusosak-e. Az MIT kutatói szerint viszont az ő programjukkal elég lehet, ha beleköhögünk egy telefonba vagy laptop mikrofonjába. Mindez persze a már tüneteket mutató, annak részeként köhögő embereknél nem olyan érdekes, hiszen ők már jó eséllyel tudják vagy sejtik, hogy elkapták a Covid-19 betegséget okozó vírust.

A kutatócsoport programja viszont a tünetmentes, de fertőzött embereket is ki tudja szűrni a köhögésük hangja alapján. A vírus ugyanis még akkor is hatással van arra, hogy köhög vagy beszél, ha nincsenek tünteti, még ha ezek a különbségek az emberi fül számára nem is hallhatók. Ezért a kutatók fölvettek több tízezer hangmintát arról ahogy egészséges, már tüneteket mutató és tünetmentesen fertőzött emberek köhögnek és beszélnek, ezzel pedig tanítgatni kezdték a mesterséges intelligenciájukat.

A kutatók az IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology folyóiratban megjelent cikkben leírják, hogy az AI modell egy idő után az új köhögés hangminták alapján 98,5 százalékos biztonsággal meg tudta mondani egy kísérlet során meg tudta mondani, hogy valaki egészséges vagy fertőzött, a tünetmentes koronavírusosokat pedig 100 százalékos biztonsággal szűrte ki.

A csapat most azon dolgozik, hogy valamilyen egyszerű alkalmazásba integrálja a kifejlesztett AI-t, mert szerintük ha a hatóságok azt engedélyeznék, ez egy fontos és széles körben elérhető diagnosztikai eszköz lehetne. Ha mondjuk egy telefonos alkalmazásként le lehetne tölteni, a felhasználónak csak bele kellene köhögni naponta, a program pedig megmondaná, hogy gyanúsan fertőzött-e vagy sem. Ezzel, a tünetmentes, de fertőzött emberek kiszűrésével pedig lényegesen lassítani lehetne a járvány terjedését.