Olaszország a legrosszabb forgatókönyvre készül

Olaszországban kedd este/éjjel újabb korlátozásokat jelentenek be. Giuseppe Conte miniszterelnök korábban sokszor hangoztatta, hogy nem lesz újabb lezárás, legalábbis olyan biztosan nem, mint az első hullámban, de úgy tűnik, a koronavírus nem akar együttműködni vele. A számok náluk is drámaian alakulnak, és lehet, hogy nem lesz más választásuk, mint életbe léptetni azokat a korlátozásokat, melyeket az olasz Közegészségügyi Hivatal (Iss) a legrosszabb helyzet esetére javasol. Márpedig az minimum részleges lezárás.

Az úgynevezett 4-es forgatókönyvről van szó, melyet a hivatal arra a helyzetre dolgozott ki, ha az R-értékek (a reprodukciós számok, azaz hogy egy fertőzött átlagosan hány másik embernek adja át a fertőzést) 1,50 fölé mennek. Az Iss ajánlásait azonban nem minden régió vezetése akarja elfogadni. Ez persze idővel mindegy lesz, mert ahol katasztrófaközeli állapotok lesznek, ott a kormány beavatkozik.

Olaszország miniszterelnöke, Giuseppe Conte Rómában, 2020. október 25-én. Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

A mostani tervek szerint a régiókat fertőzöttségük szerint csoportosítják, és eszerint döntenek a helyi korlátozásokról. Minden jel szerint a legrosszabba kerül Lombardia és Piemont, és valószínűleg Calabria is. Nem túl rózsás a helyzet Szicíliában, Liguriában és Campaniában sem. Az, hogy az intézkedések mennyire lesznek eltérőek régiónként, azon múlik, hogy milyenek az R-értékek, mennyire telítettek az intenzív osztályok, általánosságban az egészségügy kapacitásától. Az előrejelzések szerint november végére a legtöbb régióban drámai lesz a helyzet, és egyáltalán nem biztos, hogy minden betegnek jut ágy.



A Közegészségügyi Hivatal forgatókönyve szerint a helyi lezárásokat legalább három hétig kéne tartani. Attól függően, hogy javul-e a helyzet, a lezárást meghosszabbítják vagy felfüggesztik. Ahhoz, hogy bármennyire lazítsanak, az kell, hogy legalább egy héten át stabilan javuljanak a számok. A szabályokon időközben is változtathatnak, attól függően, mennyire súlyosbítja a helyzetet a várható influenzajárvány.

A legnagyobb vita a kormányon belül és a régiók között azon van, hogy hánytól legyen kijárási tilalom. Conte alapvetően nagyon ellenzi, hogy az emberek szabad mozgását korlátozzák, de a súlyos helyzetben lévő régiók azt szeretnék, ha már este hattól érvénybe lépne a kijárási tilalom. A demokraták többsége és az egészségügyi miniszter este nyolcnál húznák meg a határt. Nicola Zingaretti, a Demokrata Párt (Pd) vezetője - aki tavasszal maga is átesett a fertőzésen - viszont abban hisz, hogy ha mindenki otthon marad, mint tavasszal, akkor kezd csak laposodni a görbe.

A virológusok nem túl optimisták. Ilaria Capua, elismert olasz víruskutató a napokban arról beszélt, a legnagyobb veszélyt a vírustagadók jelentik. Capua azt mondta, ahogy a maszk nélküli tömegeket nézi, az a benyomása, hogy teljesen a feje tetejére állt a világ. Szerinte a kórházakban készült drámai felvételek, a közösségi médiában olvasható sztorik ellenére a vélemények annyira polarizáltak, hogy az arra kényszeríti a politikusokat, hogy ne feltétlenül a tudósokra hallgatva hozzanak döntéseket.

A négyes számú forgatókönyv szerint rengeteg új esetszám várható, és az egészségügy túltelítődik. Ezen kívül lehetetlenné válik az új fertőzöttek kontaktkutatása. A terv szerint ha ebbe a fázisba ér az ország, nagyon agresszív intézkedéseket kell hozni, a tavasziakhoz hasonlókat, különben teljes összeomlás várható. Az olasz Közegészségügyi Hivatal múlt heti jelentése szerint Calabria, Emilia Romagna, Lombardia és Piemont már el is ért ebbe a fázisba, további 11 másik pedig nagyon közel van hozzá. Messze a legtöbb új esetet továbbra is Lombardiában regisztrálják, ezt követi Piemont és Campania.

Conte nem véletlenül akarta annyira elkerülni az ország újabb lezárását. Az előrejelzések szerint ha meglépik, a kkv-k forgalma további 16 százalékkal fog csökkeni és 1,4 millió ember veszíti el a munkáját 2021 végéig.



Hogy lesz-e tényleg lezárás, egyelőre kérdéses. Az viszont szinte biztos, hogy elrendelik a kijárási tilalmat esténként. A tervek között szerepel, hogy csak az általános iskolások járhatnak iskolába, a nagyobbaknál visszaállnak digitális oktatásra. A vendéglátóhelyek nyitvatartását is tovább rövidítenék, pedig már most is este 6-8 között kell zárniuk. A múzeumokat bezárják, és a tömegközlekedési eszközök kihasználtságát is csökkentik. A negyedik tervezett intézkedéscsomag ellen országszerte tüntettek.

Vendéglátósok tüntetnek az új szigorítások ellen Rómában 2020. november 2-án. Fotó: Christian Minelli/NurPhoto via AFP

Mindenesetre úgy tűnik, az emberek újabb lezárásokra készülnek, és már el is kezdték felvásárolni az élelmiszer-készleteket. Hétfőn a Coldiretti termelői szövetség bejelentette, hogy 20 százalékkal megnövekedett a vásárlók száma az élelmiszerüzletekben.