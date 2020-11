Gulyás Gergely a bulizásról: Ott vannak veszélyben az emberek, ahol táncolni lehet

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A szerdai kormányinfón a miniszter újságírói kérdésekre próbálta tisztázni, pontosan milyen szórakozóhelyeknek is kell bezárniuk a kormány keddi rendeletének értelmében. Az RTL Klub kérdésére Gulyás Gergely megerősítette,

hogy a kocsmák nyitva maradhatnak. „Azokat a zenés-táncos szórakozóhelyeket zárjuk be, ahol nem ültetett rendben lehet ételet, italt fogyasztani és zene van” - tette hozzá. Ezt azzal indokolta, hogy ezeken a helyeken terjed a legnagyobb mértékben a koronavírus. Ugyanakkor ültetett koncerteket lehet tartani.

Majd a Telex érdeklődésére arról is beszélt, hogy ha valahol zene mellett ültetett és pultos kiszolgálás is van, akkor annak a helynek be kell zárnia. Majd arra, hogy a kaszinókra miért nem vonatkozik a rendelet, azt mondta:

„Ott vannak vesélyben az emberek, ahol táncolni lehet. Legalábbis ott a legközvetlenebb a kapcsolattartás.”

Szerinte azért volt drámai a járvány terjedése a fiatalok között, mert tömegesen voltak jelen a szórakozóhelyeken. Autóból ő maga is látott olyan helyet, ami „egészen elképesztő volt”, mert az ott lévők mintha tudomást sem vettek volna a világjárványról. Ezt a helyzetet akarták felszámolni. „Nem akarjuk a magyar gazdaságnak és nagyon sok munkavállalónak kárt okozó étterembezárásokat, de ott is szigorúbb szabályokat rendeltünk el, tehát maszkviselési kötelezettség van mindaddig, amíg valaki nem foglal helyet az asztalnál, és csak azt követően veheti le a maszkot”- mondta Gulyás.

A miniszter elmondta azt is, hogy ha valamelyik stadionban nem tartják be a szabályokat, akkor azt a stadiont be fogják zárni. Így adott esetben akár a Barcelona elleni meccs is zárt kapus lehet, ha szerda este tömegesen szegik meg a szabályokat a szurkolók.