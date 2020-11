Gyászsétával segít feldolgozni a Főváros az újlipótvárosiaknak, hogy kivágnak 105 Duna-parti fát

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

“Ezek a fák gömbakácok zömmel. Nem igazán nőnek túl nagyra, koronaalapba oltják őket, ezért életük során rendszeresen tövig vissza kell metszeni a koronájukat, hogy ne korhadjon be a tehertől. Foglalkozós fajta, kevés árnyékkal. Nos ezek a fák teljesen tönkre vannak menve. Számos fa törzse megüregesedett, balesetveszélyessé vált, soknak bekorhadt a koronaalapja, többet a damilos fűkasza gyűrűzött meg és tett beteggé. “

Ezt Bardóczi Sándor, a főváros főtájépítésze írta az újlipótvárosi Duna-part fasoráról, amit napokon belül az utolsó szálig kivágnak, mind a 105 példányt, hogy utána másfajta fákat ültessenek a helyükre.

A komoly fairtást mégsem előzték meg hangos tiltakozó akciók.

Hogy miért?

Talán mert az illetékesek hosszabb ideje nyíltan kommunikálnak az ügyről a környékbeli lakosokkal. Bardóczi fb-bejegyzéséből is kiderül, hogy a fasor ügye eddig a XIII. kerületi önkormányzat kezében volt, akik már tavaly tájékoztatták a lakókat a fák rossz állapotáról. Helyszíni bejárást is tartottak a folyóparton. A fákra 2019-ben kiakasztották azok fakoppos vizsgálati eredményeit, hogy mindenki láthassa, mi a bajuk. (A fakopp egy, az embergyógyításban használt ultrahangozáshoz hasonló módszer, ami képes megmutatni a fa belső szerkezeti elváltozásait.)



A kifejezetten életveszélyes példányokat már korábban kivágták, a többire idén tavasszal került volna sor, de a járvány azt az akciót elsöpörte.

A faprojektbe azóta beszállt a főváros is. Az illetékesek most még egy lehetőséget teremtenek arra, hogy bárki a saját szemével győzödhessen meg a lépés indokoltságáról, illetve búcsúzhasson el a megszokott fáitól. Most pénteken, november 6-án délután egytől ugyanis sétát szerveznek, ami a fasor Jászai Mari tér felőli végétől indul.

“(...) mindenki fáról fára megtapasztalhatja személyesen is, mekkora a probléma.” - ígéri Bardóczi.

A gömbakácok hűlt helyére a Főkert egy másik fafaj, a mezei juhar (Acer campestre) példányait ülteti, a 106 kivágott helyett 165 darabot. Tessék, így néz ki a mezei juhar:

Bardóczi jellemzése szerint ez “sokkal jobb” fafaj, mert

“Őshonos, strapabíró, nagyobb lombja lesz már néhány éven belül, mint a gömbakácoknak valaha is lehetett, több árnyékot ad.”



A főtájépítész összefoglaló értékelése:

“Könnyű búcsú ez, mert minőségi csere történik.“