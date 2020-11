Balatonszemes lemondott fideszes polgármestere is kapott 3 milliót apartmanfejlesztésre

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

3 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást nyert a Kisfaludy-programból az AURORA MAGYARORSZÁG Szolgáltató Bt., ami Szomorú Szilárd, Balatonszemes volt fideszes polgármesterének érdekeltsége - írja az Mfor. Szomorú idén június 30-án mondott le, mert „belefáradt a település elleni lejárató hadjáratba”.

Szomorú cégének apartmanja egyébként remek helyen van, az Mfor szerint csak 100 méterre a parttól. A volt polgármester másik cége korábban is sikeresen szerepelt állami pályázaton: megnyerte az egyik balatonszemesi dohánybolt koncessziós jogát.

A Kisfaludy-program keretében a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 300 milliárd forintot oszt szét panziók és hotelek fejlesztésére. Természetesen kapnak a pénzből azok is, akik a leginkább rászorulnak: Mészáros Lőrincet, Simicska Lajost és Puch Lászlót sem hagyta az út szélén az MTÜ. A magyar médiában többször megjelent már, hogy a Kisfaludy-programban a kormányzat olyan szállodásoknak is támogatást juttat (szobánként 1 millió forintot is), akiknek amúgy saját zsebből is lenne pénze a korszerűsítésre. A kormány szerint azonban a programmal semmi gond nincsen, a kedvezményezetteket szerintük nem politikai, hanem szigorúan szakmai alapon választják ki.