Magyar Orvosi Kamara: Magyarországon heteken belül bekövetkezhet a tavaszi olasz helyzethez hasonló

Ha a kormánynak nem sikerül lassítani a járvány gyorsulását Magyarországon, akkor heteken belül hasonló helyzet alakulhat ki, mint tavasszal Olaszországban, mondta a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára, Svéd Tamás a Népszavának.

Svéd Tamás szerint akkora a baj az egészségügyben, hogy záros határidőn belül már azoknak az orvosoknak és ápolóknak is dolgozniuk kell majd, akik kontaktszemélyek, vagy netán enyhe covidos tüneteket produkálnak. Ennek egyszerűen az az oka, hogy ha ők kiesnek, akkor nem lesz, aki ellátja a betegeket.

A MOK most úgy látja, hogy a legnagyobb hiány az intenzíves szakápolókból van, a szakorvosok és ápolók fogytával pedig más orvosokat vezényelnek át a covidosok ellátására.

„Már rég nincs elegendő infektológus, pulmonológus, belgyógyász arra, hogy ilyen mennyiségű fertőző beteget ellássunk. Sokszorosuk hiányzik a rendszerből. Ugyanakkor az idevezényelt szemészek, fogorvosok – főleg az alapképzést nem régen maguk mögött tudó fiatalok – sokkal hasznosabbak, mintha egyáltalán nem állna orvos a betegágyak mellett” - mondta.

Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy bár a kormány újabb és újabb covidos ellátóhelyeknek nevezhet ki más kórházi osztályokat, ezek nem fogják tudni ugyanazt a hatékonyságot hozni, mint egy covid részlegen.

„A Semmelweis Egyetem neurológiai és pszichiátria klinikáján, vagy a szegedi szájsebészeti klinikán nem lehetnek ugyanolyan körülmények, nem is tudnak akkora hatékonysággal, hatásossággal dolgozni, mint az egykori Szent László kórház covid részlegén”.

Szerinte az így kialakult feszültséget csak egyetlen módon lehet orvosolni, ez pedig az lenne, ha laposodna a járványgörbe, kevesebb beteg áramlana be a kórházakba, és az intenzív osztályokra is csak annyi beteg kerülne be, amennyi naponta el is hagyja.

„Ha a járvány növekedési ütemét nem sikerül a kormánynak szigorú intézkedésekkel lassítania, akkor nem hónapokon, hanem inkább heteken belül bekövetkezhet a tavaszi olasz helyzethez hasonló” - mondta.



Svéd Tamás úgy látja, hogy ismét a tavasszal is bevezetett intézkedések egy részét kellene visszahozni, „például nagy rendezvényeken, focimeccseken már nem kellene tömegeknek közös szotyolázásra, kiabálásra összeverődni”.