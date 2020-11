Sorra szigorítanak az európai országok a súlyosbodó járványhelyzet miatt

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Több európai ország szigorított pénteken a járványügyi szabályain a koronavírus-járvány gyorsuló terjedése miatt.

Kijárási korlátozások Olaszországban

Olaszországban péntek este tíz órától kizárólag engedéllyel lehet utcára menni munkavégzés vagy más nyomós indok miatt, az éjszakai korlátozás december 3-ig tart.

Ezen kívül az országban életbe lépett az ország járványveszélyesség szerinti beosztása: a legmagasabb fokozatú, úgynevezett vörös zónákban a napközbeni mozgás is korlátozott, leállt a vendéglátás és a kereskedelem is. Ebben a zónában van Lombardia, Piemont, Valle d'Aosta és Calabria tartomány is, ide a be- és kilépés is engedélyhez kötött. Az alacsonyabb fokozatú térségekben, például a sárga színnel jelölt fővárosban napközben szabad a mozgás, egyedül a vendéglátást állítják le este hatkor, ezen kívül bezárták a mozikat, színházakat és múzeumokat is.

Olaszországban egy nap alatt 37 809 új beteget szűrtek, és 446 beteg vesztette életét az egészségügyi minisztérium adatai szerint. Milánóban megteltek a kórházak, a Covid-19 betegeket elkezdték más lombardiai városokba áthelyezni. Az aktív fertőzöttek száma túllépte a 472 ezret, több mint 24 ezren vannak kórházban, 2515-en intenzíven. Egy nap alatt 446 beteg halt meg, így a halottak száma elérte a 40 638-t.

Távoktatás Görögországban

Görögországban hétfőtől távoktatás lesz a gimnáziumokban és szakközépiskolákban, csak az óvodák és az általános iskolák maradnak nyitva.

A tanárok nem örülnek a döntésnek, Teodorosz Cuslosz, a középiskolai tanárok szakszervezetének az elnöke az AFP-nek azt nyilatkozta, sok gimnazista lába alól már az első, tavaszi karantén idején kicsúszott a talaj. A második bezárás várhatóan csak tovább növeli majd az egyenlőtlenségeket, mert számos diáknak nincsen a távoktatáshoz sem internetje, sem számítógépe.

Görögországban csak a múlt héten 700 diákot diagnosztizáltak a SARS-CoV-2 nevű vírussal. Egy athéni gimnazista tanárnőt, aki nem viselt maszkot a tanteremben, egyévi felfüggesztett börtönre ítéltek.

Veszélyhelyzet Lettországban

A november 9-től december 6-ig tartó országos veszélyhelyzetet hirdetett a lett kormány. A veszélyhelyzet idején minden nyilvános rendezvény, így a szabadtéri gyűlések, demonstrációk és ülősztrájkok tilosak. Magáneseményeken pedig legfeljebb tíz ember vagy két háztartás tagjai vehetnek részt.

Minden sporteseményt felfüggesztenek, kivéve a nemzetközi rendezvényeket, amelyeket nézők nélkül tartanak meg. Hétvégén vagy ünnepnapokon a bevásárlóközpontokban csak az élelmiszer-, illetve más fontos üzletek tarthatnak nyitva.

Lettországban a járvány kezdete óta 7476 fertőzöttet jelentettek, a halálesetek száma 95, eddig 1444 ember gyógyult fel a betegségből.