A járvány mai áldozatai között négyen is 50 év alattiak

Rekordszámú, 107 áldozat jelentett ma a járványügyi adatokban az operatív törzs. Bár szokás szerint most is azt közölte a kormányzati honlap, hogy „többségében idős, krónikus beteg” hunyt el, és az újabb áldozatok átlagéletkora valóban majdnem 76 év, de négyen is 50 év alattiak voltak.

A koronavirus.gov.hu listáján megtalálható egy

egy 36 éves nő (mentális retardáció, epilepszia van feltüntetve alapbetegségként)

egy 42 éves férfi (nem inzulin dependens cukorbetegség, kóros elhízás)

egy 43 éves nő (cukorbetegség, autoimmun betegség)

és egy 46 éves férfi, akinek semmilyen más alapbetegsége nem volt a koronavírusfertőzés mellett.

További 5 olyan áldozat van a 46 éves férfin kívül, akinek nem volt egyéb alapbetegsége. Ők idősebbek, de a fertőzés előtt egészségesek voltak:

63 éves férfi

67 éves férfi

71 éves nő

74 érves férfi

További két olyan áldozat van, akiknek a neve mellett nem szerepel más krónikus betegség, de az sem, hogy nem volt ilyen. Azt írják a honlapon, hogy az adat feltöltés alatt. Ez általában így is szokott maradni.

A járvány halálos áldozatainak a száma gyorsuló ütemben nő. Kevesebb mint három hét (19 nap) alatt duplázódott meg, hivatalosan összesen az elhunytak száma 2357.