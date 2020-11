528 kilométert repült egy magyar siklóernyős

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Ha Magyarországon repül, a nyugati határtól indulva pontosan a legmesszebb lévő keleti határpontnál, a magyar-román-ukrán hármashatárnál landolt volna tegnap Takáts Pál, a legismertebb magyar siklóernyős. Takáts persze nem a novemberi hidegben, hanem Brazíliában, az egyenlítőtől kicsit délre repült ekkorát, ahol október-novemberben gyakran ideálisak a feltételek a siklóernyős távrepüléshez.

A gyors haladást itt az Atlanti óceán felől egész nap a szárazföld belseje felé fújó élénk szél segíti, így a hátszeles repülés során az ernyő és a szél sebessége összeadódik. Korábban a környéken kisebb hegyek oldaláról startoltak a pilóták, ami az indulást az erős szél miatt eléggé megnehezítette. Pár éve azonban már csörlővel húzzák fel őket, ami ilyen körülmények között sokkal biztonságosabb.

Takáts repülése 11 órán át, napkeltétől napnyugtáig tartott. Bár a magasban ilyenkor még viszonylag világos van, leszálláskor, a talaj közelében már sötét, és nagyon kell vigyázni a sűrűn futó magasfeszültségű távvezetékekre. Mint írja, kétszer is talajközelben sikerült csak újra emelést találnia ( sík vidéken a - motor nélkül repülő - siklóernyősök a felszálló meleg légáramlatok segítségével tudnak a levegőben maradni).

Egyszer sziklás, nehéz talajon kellett majdnem leszállnia, és a táv végén, a gyengülő időben egy olyan szakasz fölött is bevállalta a folytatást, ahol egyáltalán nem volt leszállásra alkalmas hely. Végül az arrafelé gyakori konvergencia-áramlás, a tenger felől érkező hűvösebb légtömeg által megemelt meleg levegő segítette.

Takáts 528 kilométeres repülése nem csak az előző (346 kilométeres) magyar szabadtáv-rekordot döntötte meg. A 2002-ben ugyanitt felállított 281 kilométeres (akkor világcsúcsot is jelentő) magyar céltáv-rekordot is felülírta, amikor 400 kilométer után sikerült az előre megjelölt célpont fölött átrepülnie. Mindegyik korábbi magyar nemzeti rekord Brazíliában született, ahogy a tavaly felállított, 630 km-es siklóernyős szabadtáv-világrekord is.

4-500 kilométeres távrepülésre csak kevés pilóta képes, mert azt a pár napot, amikor tényleg minden összejön, végig is kell tudni repülni, és az ehhez szükséges állóképesség, koncentráció és technikai tudás csak kevés embernek van meg. Takáts a rekord nagyobbik részén két másik pilótával repült együtt, akik korábban leszálltak.