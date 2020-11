Alexandria Ocasio-Cortez szerint a demokraták nem a baloldal miatt vesztettek pozíciókat a választáson

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) szombaton, már az amerikai választási eredmények ismeretében adott interjút a New York Times-nak. Annak ellenére, hogy a választási kampányhajrában keményen kampányolt maga mellett Biden és a Demokrata Párt mellett is, a New York-i képviselő most kritizálta a Demokrata Párt mérsékelt szárnyát, aminek egyébként Biden is a tagja. Ez alapján az előválasztások idején is látható megosztottság a mérsékeltek és a balszárny között továbbra is meghatározza a Demokrata Párt belső dinamikáját, ez pedig mindenképp látható lesz a következő ciklusban. Egyelőre pedig azzal kell szembenéznie a pártnak, hogy bár az elnökválasztást megnyerte a jelöltjük, a választást igazából elvesztették, hiszen a Képviselőházban is helyeket vesztettek, és a szenátusi többséget sem sikerült elvenniük a republikánusoktól.

AOC hatalmas fölénnyel, a szavazatok majd 70 százalékát megszerezve nyert újra képviselői helyet, ezzel politikai pozíciói megerősödtek, több elemzés szerint várható, hogy még ebben a ciklusban komolyabb pártbeli pozícióra tör. A képviselőnő nem várt sokáig, máris igyekszik a demokrata balszárny vezetőjeként meghatározni magát. A NYT-interjúban válaszolt a Kongresszusból kieső demokraták kritikáira, amelyek szerint a párt balszárnya, azaz AOC, Bernie Sanders és társaik miatt veszítettek szavazatokat. A képviselő szerint ez mindenképp fals, hiszen a balszárny által kezdeményezett, egészségüggyel és klímaváltozással kapcsolatos programpontok demokrata támogatói mindannyian megtartották képviselői és szenátori helyüket a kétesélyes körzetekben.

A képviselő kritizálta a pártja online jelenlétét is, szerinte a demokraták választási kampányait egy elavult, rossz intézményrendszer szervezi, szinte könnyebb annak segítsége nélkül nyerni, mint azzal. Szerinte a most bukó demokraták is azért vesztettek, mert a jól bevált kampánycsatornákon, azaz a tévén és a postán túl nem nyúltak semmi máshoz. Szerinte az interneten és személyesen nem vagy alig kampányoló mérsékelt demokraták azért ennyire sebezhetők a republikánusok támadásaival szemben a kampányban, mert „béna kacsák”.

AOC szerint bár a mostani választással megállították a „szabadesést a pokolba”, az még nem dőlt el, sikerül-e feltápászkodnia az országnak. A demokratáknak pedig a legfontosabb, hogy a megfelelő tanulságokat vonják le a választásból, ez pedig AOC szerint az ideológiai és formai megújulás. (New York Times)