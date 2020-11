Kórházban marasztalták a koronavírusos Majkát

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Majka videón jelentkezett be a kórházból, ahová eredetileg egy barátját kísérte be koronavírussal kapcsolatos vizsgálatokra, mégis őt tartották benn. Az előadóról pénteken derült ki, hogy elkapta a koronavírust, most azt mondta,

„vannak ilyen kisebb fajta elváltozások a tüdőn, pici gyulladás”,



és a biztonság kedvéért benntartották a kórházban, hogy szteroidos kezelést kapjon. Elmondta azt is, nincs rosszabbul, nem köhög, nincs nehéz légzése, de azért megijesztette a dolog. A tervek szerint csak néhány napig kell majd bennmaradnia.

Ráadásul a koronavírust a felesége is elkapta, próbálták is megtudni, mit kell ilyenkor csinálni a gyerekekkel, akiktől nem tudják jelenleg mindketten elzárni magukat. A videóban megkérdezte az egyik rajongója azt is, hogy sok koronavírusos van-e a kórházban.

„Gyakorlatilag csak az van most már” - hangzott a válasz.