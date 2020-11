Kurz Orbánnál sokkal gyorsabban belátta, hogy lépnie kell a járvány megfékezése érdekében

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

„Tapasztalataink szerint a járvány lefolyása Magyarországon 1-2 hét késéssel követi az ausztriait” - mondta Orbán Viktor ma, aki ezzel indokolta, hogy kedd éjféltől Ausztriához hasonló intézkedéseket vezetünk be.

Nem a járvány lefolyása követi 1-2 hét késéssel az ausztriait, hanem a magyar miniszterelnök az osztrák kancellárt. Sebastian Kurz október 31-én jelentette be azokat az intézkedéseket, amiknek nagy részét most a magyar kormány lemásolja. Aznap Ausztriában 1867 koronás volt kórházban (nálunk akkor már 4048-an), közülük 265-en intenzíven (nálunk ezt az adatot nem árulják el, lélegeztetőn 281-en voltak itthon). Itt látszódik, hogyan alakultak a számok előtte és azóta is.

Kurz bejelentésének napján 27 új áldozatot jelentettek az osztrákok, nálunk aznap majd duplaennyit, 51-et.

Egyetlen egy mutató van, amiben az osztrákok akkor is, és azóta is rosszabbul állnak, mint mi. Több a naponta jelentett új fertőzött. Ezt nagyban befolyásolja a tesztek száma.

Vagyis amikor az osztrákok léptek, a legfontosabb mutatóink már rosszabbak voltak az ő számaiknál, és ez azóta tovább romlott. Már akkor indokolt lett volna lépnünk nekünk is, de Orbán Kurz bejelentése előtt egy nappal még ezt nyilatkozta a Kossuth Rádióban:

„Azt tudom mondani az érdeklődőknek, hogy nálunk a helyzet még istenes, itt sem könnyű, sőt nehéz, de nálunk még istenes ahhoz képest, ahogy egyébként a magyar fejben vagy gondolatban gyakran magunk elé sorolt, mármint a komolysági rangsorban magunk elé sorolt országok állapotát nézem, sokkal rosszabb a helyzet Belgiumban, Hollandiában, Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban, Ausztriában. Szóval kész zűrzavar, ami Európában uralkodik.”

Orbán ekkor közölte, hogy ő nem híve a további szigorításoknak, elég, ha az emberek betartják az eddigi szabályozásokat. Annyi szigorítást lett, hogy a stadionokban kötelező lett a maszkhasználat, és az ígéretek szerint a rendőrök majd az eddiginél határozattabban lépnek fel a meglévő szabályok betartatásában. Aztán harmadolták a férőhelyeket a színházakban, mozikban és a meccseken. Az őszi szünet után viszont a középiskolásoknak még vissza kellett térniük a hagyományos oktatásba.

„Nem a szabályok számának szaporításában, hanem a már meghozott szabályok betartatásában látom a helyzet kulcsát. Persze most is hoztunk néhány egyértelműsítő, szigorító szabályt vendéglátóipari helyiségekben való tartózkodásra, sport- vagy kulturális rendezvényeken való tartózkodásra, alapvetően a maszkviselés kötelezővé tétele. Én abban látom a kulcsot, hogy a maszkviselést be kell tartani.”



Ekkor Orbán még nem aggódott az egészségügyi kapacitások miatt sem:

„A kormánynak meg van egy speciális felelőssége ezen túl, ez pedig az, hogy az egészségügyi rendszer felkészült legyen és bírja, de bírni is fogja, a kormány a maga felelősségének, a saját magát terhelő felelősségnek eleget fog tenni. Van elég ágy, van elég vakcina, van elég gyógyszer, van elég lélegeztető készülék, van elég orvos meg ápolónő, még ha vezényelni is kell őket. A tegnapi tárgyaláson világossá vált számomra, hogy úgy körülbelül a harmadik legnagyobb egészségügyi tartalékkal rendelkezünk egész Európában, ami az ágyakat illeti.”



Pedig Ausztriában már ekkor azzal indokolták a szigorításokat, hogy kevés lesz az intenzíves ágy. Orbán amúgy éppen a németekről és az osztrákokról mondta a Kossuth Rádóinak adott interjúban, hogy „arányosan több ágyuk van, mint nekünk, de mi úgy a harmadik helyen lehetünk, lélegeztető készülékben meg első helyen vagyunk Európában”.

Kurz bejelentése és Orbán bejelentése között Magyarországon a kórházban kezeltek száma majdnem ötven százalékka nőtt: 4048-ról 6061-re nőtt.

A hétvégén az osztrák egészségügyi miniszter, Rudolf Anschober azt mondta, hogy egyelőre várnak a további szigorításokkal, előbb meg akarják nézni, hogy milyen hatásuk van az intézkedéseknek. Reményei szerint a következő hetekben érezhetően javulni fog a helyzet. Erre szükség lenne annak érdekében, hogy elkerüljék a kórházak telítődését, és azt, hogy az orvosoknak dönteniük kelljen arról, kiket tudnak ellátni és kiket nem.

Az osztrák korlátozások

November 3-tól Ausztriában is kijárási tilalmat vezettek be este 8-tól, itt azonban nem hajnali 5-ig, hanem 6-ig tart. A magánlakásokat ebben az idősávban csak munka miatt, segítségnyújtás vagy pihenés (séta, kocogás, kutyasétáltatás) céljából lehet elhagyni. A tömegközlekedési eszközöket is csak ezekre a célokra lehet használni az idősávban. Az osztrák kijárási tilalom november 13-ig lesz érvényben, a többi korlátozás pedig egészen november 30-ig.

Az osztrák óvodák, az általános iskolák, a középiskolák alsó tagozatai szintén nyitva maradtak. Ugyanakkor a felső tagazatok, a szakiskolák és az egyetemek távoktatásra álltak át.

Bár a rendezvényeket Ausztriában is betiltották, de tüntetéseket a maszkviselési és távolságtartási szabályok betartása mellett lehet szervezni. A temetéseken legfeljebb 50 fő vehet részt. Valamint a szakmai és vallási eseményeket is meg lahat tartani.

Az üzletek nyitva maradhatnak, de biztosítani tudják a 10 m² -es területet vásárlónként. Így 10 vendéghez már 100 m²es terület kell. Ha egy üzlet 10 m²-nél kisebb, akkor ott csak egy vásárló tartózkodhat. Az olyan testközeli szolgáltatások, mint a fodrász, a kozmetikus, a masszőr továbbra is működhetnek.

Az éttermekben az ételeket reggel 6 és 20 óra között csak elvitelre lehet kérni, ott fogyasztani tilos. Ugyanakkor a kiszállítás egész nap megengedett. Az üzemi étkezdék működhetnek tovább.

A szabadidős és kulturális létesítményeket bezárták, ugyanakkor a parkok és a könyvtárak nyitva maradhattak, az utóbbiaknál szintén be kell tartani a látogatónkénti 10 m²- es szabályt.

A zárttéri sportlétesítményeket csak élsportolók használhatják. A szabadtéri sporotlás csak akkor megengedett, ha nem jár testi kontaktussal (így focizni sem lehet). A sípályákat is csak profik használhatják.

Az idősotthonok lakói csak kétnaponta fogadhatnak egy látogatót. Legfeljebb két ember járhat be hozzájuk. Az otthonok dolgozóit hetente tesztelik, amit a szövetségi állam fizet. Ha nincs teszt, a megfelelő védőmaszk is használható.

Ausztriában korlátozták a taxik működését is, így autóknként az ülősorokban csak egy ember foglalhat helyet. Ez alól csak az óvodásokat vagy a fogyatékkal élőket szállítók kapnak felmentést.

Ahol ez lehetséges, ott a szövetségi és a tartományi közigazgatásnak is home office-ra kell átállnia. Ugyanezt ajánlják a magáncégeknek is.

A hotelek nem fogadhatnak turistákat, csak olyanokat, akik üzleti úton vannak vagy sürgősen szállásra van szükségük.

Az osztrákoknál az állam vállalta, hogy a korlátozások miatt kieső forgalom 80 százalékát megtéríti. Nem csak az éttermekre és a szállodákra vonatkozik ez, hanem a fitness termekre, uszodákra, szoláriumokra, múzeumokra, mozikra, tánciskolákra, a füvészkertekre és állatkertekre, valamint a turistabuszokra is. De azt osztrákoknál is alapfeltétel, hogy a korlátozások alatt senkit sem bocsáthatnak el.

Nálunk ez szűkebb állami kárpótlás lesz. Amennyiben a szállodák nem bocsátják el az alkalmazottakat, akkor a zárás utáni első 30 napban a november 8-ig történő foglalásokat, illetve azok 80 százalékát az állam megtéríti. Éttermek és szabadidős létesítmények dolgozói után erre a 30 napra nem kell járulékot fizetni, itt az állam a munkavállalók bérének a felét megtéríti (vagyis nem a kieső bevételek 80 százalékát, mint az osztrákok).