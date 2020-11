Meghalt Ken Spears, a Scooby-Doo alkotója

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A legendás rajzfilmsorozat alkotója, Ken Spears 82 éves volt, Los Angeles-i otthonában halt meg, írja a BBC.

Spears Joe Ruby-val közösen alkotta meg a kutyás-nyomozós sorozatot, melynek eredeti két évadja 1969-ben és 1970-ben futott, de aztán számos különféle folytatást és feldolgozást is kapott. Joe Ruby is idén, három hónappal ezelőtt halt meg.

A hírre reagálva a Warner Bros elnöke, Sam Register közleményében azt írja, hogy az iparág egy igazi újítót veszített el, akinek humora és történetmesélési képessége a mai napig szórakoztatja a közönséget.

Ken Spears és Joe Ruby is hangmérnökökként dolgoztak a Hanna Barbera stúdióban, amikor összeismerkedtek, barátságukból közös munka lett. Közösen írták meg az első két évad 25 részét. Később is a rajzfilmiparban maradtak, előbb a CBS, majd az ABC szombat reggeli rajzfilmaratonját szerkesztették, később pedig saját gyártócégük lett, mely többek között az Alvin és a mókusokat is készítette.