Tihanyban eljátszották, hogy kiírnak egy pályázatot

Pályázatot ír ki az önkormányzat a Tihanyi Szabadtéri Színpad üzemeltetésére, miután az eddigi szerződéses partner - a járványra hivatkozva - a szerződése megszüntetését kérte. Az erről szóló előterjesztés az önkormányzat honlapján olvasható.

Bujtor Judit, a Tihanyi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. ügyvezetője szeptember elején jelezte, hogy a covid-helyzet miatt nem fogják tudni tartani a szerződésben vállaltakat, ezért annak megszüntetését kérte. A polgármester, Tósoki Imre az előterjesztésben azt írja, mivel égető szükség lenne már a Szabadtéri Színpad legalább részleges felújítására, azt javasolja, a pályáztatás során feltétel legyen ezeknek a munkáknak az elvégzése. Az előterjesztés mellékletei között lehet olvasni ennek részleteiről, illetve itt található a szerződéstervezet is.

Ami érdekes, hogy ebben a haszonkölcsön szerződésben, ahol nyilvánvaló okokból még nem szerepelnek a jövendőbeli szerződő partner adatai, annál a résznél, hogy a szerződő céget ki képviseli, ez olvasható: Pataki.

Még izgalmasabb, hogy a Levendula Színpad Kulturális Kft. honlapján már bőven a pályázat kiírása előtt arról írtak, a cég konzorciumi megállapodást kötött „a Tihanyi Szabadtéri Színpad üzemeltetőjével az Önkormányzat tulajdonában levő Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, a létesítmény felújításáról és közös működtetéséről. Tevékenységének köszönhetően megújul hazánk egyik legértékesebb szabadtéri játszóhelyének infrastruktúrája és szakmai programja is”.

A Levendula Színpad ügyvezetője Pataki Bence operaénekes.

A kft. alapítója a Nemzeti Művelődési Intézettel és a Lakitelek Népfőiskolával együttműködő Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola. Az alapítvány egyik védnöke L. Simon László, és a bejegyzési címe is azonos több olyan céggel, amihez az elsősorban a Velencei-tó környékén tevékenykedő L. Simon Lászlónak vagy feleségének köze van, vagy a múltban köze volt.

Hogy a Levendula Színpaddal a kormánynak komoly tervei vannak, abból is kiderül, hogy tavaly 125 millió kulturális többlettámogatást kapott - pedig csak 2019. októberében alapították. Nemrégiben az mfor.hu írta meg, hogy a nemzeti vagyonkezeléséért felelős tárca nélküli miniszter törvényjavaslatot nyújtott be, amiben két állami ingatlant adnának oda ingyen a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskolának 2021. január 1-jétől. Eszerint két ingatlant kapnak, „nevelési, oktatási, felsőoktatási feladatai ellátásának elősegítése céljából”.

Az egyik a velencei úttörőtábor, a másik meg egy székesfehérvári kultúrház.

Szintén egy előterjesztésből derült ki, hogy a polgármester a veszélyhelyzet idején hozott egy saját döntést, mely szerint Tihany önkormányzata 5 százalékos részesedést szerez a Levendula Színpad Kft.-ben. Emellett az önkormányzat támogatja, hogy a céggel közszolgáltatási szerződést kössenek öt évre, ez azt jelenti, hogy a község nagyobb kulturális eseményeinek (Levendula Fesztivál és Levendula Hetek, Nyáresték a főtéren, Garda Fesztivál) szervezésében együttműködnek a céggel. De hogy mekkora barátság születik itt éppen, kiderül abból is, hogy egy a szintén a veszélyhelyzet idején hozott döntés értelmében az önkormányzat hozzájárul, hogy a cég székhelyét a község tulajdonában lévő, Major utcai címre jegyezzék be. Oda, ahol a Szabadtéri Játékokat rendezik, amire most írnak ki elvileg pályázatot.

Az ügyben kerestük az önkormányzatot, ám érdemi választ kérdéseinkre nem kaptunk. A polgármester, Tósoki Imre azt írta, valóban tervezik, hogy hamarosan pályázatot írnak ki a Bujtor István Szabadtéri Színpad üzemeltetésére, „a pályázat és a szerződéstervezet szakmai előkészítése folyamatban van. A Színpad jövőjéről és a pályázattal kapcsolatban az önkormányzat rövidesen hivatalos sajtóközleményt fog kiadni, amelyről Önt is tájékoztatni fogjuk”.