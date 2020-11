Az EU szerint szabálytalanul jutott pénz olyan projektekre, amikben egy MSZP-s politikus kormányközeli figurákkal együtt vett részt

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A tavalyi önkormányzati választások után Budapesten több ellenzéki politikus is vezető pozícióba került fővárosi intézményeknél. Közéjük tartozott az MSZP-s Czeglédy Gergő is, aki alpolgármester lett Óbudán és a fővárosi közlekedés fejlesztéséért felelős BKK felügyelőbizottságába is bekerült.

Czeglédy azonban nemcsak politikusként, vállalkozóként is aktív. Az ő cége volt az egyik nyertese egy olyan, főleg uniós forrásból megvalósuló programnak, amelynél a Direkt36 információi szerint az EU csalás elleni hivatala, az OLAF szabálytalanságokat talált.

Az OLAF húsz olyan pályázatot kifogásol, amelyeken csatornafejlesztési beruházások reklámozására lehetett pénzt szerezni. A győztes cégek feladata az volt, hogy szórólapokkal, táblákkal, lakossági fórumokkal reklámozzák az egyes településeken megvalósuló szennyvíztisztító fejlesztéseket. Az OLAF által kifogásolt 20 tender összértéke számításaink szerint több mint félmilliárd forint. A projektre adott pénz 85 százaléka származott uniós forrásból.

Az OLAF azt közölte a Direkt36 kérdésére, hogy vizsgálatuk szerint az érintett pályázatoknál korlátozott volt a verseny. A csalás elleni hivatal a közelmúltban lezárult vizsgálata után azt javasolta az Európai Bizottságnak, hogy tegyen lépéseket a szabálytalanul felhasznált pénzek visszaszerzésére. Az ügyről további részletet nem árultak el, így azt sem közölték, hogy mekkora összeg visszaszerzésére tettek javaslatot.

A 2018-19-ben lebonyolított kommunikációs tenderek többségét a Fidesz-közeli gazdasági körhöz tartozó Várnai Tamás cégei nyerték el. Várnai volt az ügyvezetője az első Orbán-kormány idején komoly állami megrendeléseket elnyerő Ezüsthajó Produkció Kft.-nek, az újabb Fidesz-kormányzás alatt pedig egy ideig a kormánnyal szimpatizáló Tv2 igazgatósági tagja is volt. Az OLAF által kifogásolt pályázatoknál néhány esetben Czeglédy Perfektum PR Kft. nevű cége volt Várnai konzorciumi partnere, más esetekben pedig a szocialista politikus cége alvállalkozóként vett részt a munkákban.

Czeglédy a Direkt36-nak elismerte a vizsgálat tényét. Azt írta, az uniós hivatal munkatársai ellátogattak a cégéhez, végig nézték az eljárások anyagait, és szerinte mindent rendben találtak. Czeglédy szerint az OLAF nem emelt kifogást a pályázatok résztvevőivel, így az ő vállalkozásánál szemben sem.

Várnai cégei és a pályázatok többi résztvevője nem reagált a kérdéseinkre. A pályázatokat lebonyolító állami cégtől, az NFP Nonprofit Kft.-től megkérdeztük, tudnak-e az OLAF nyomozásáról, és vizsgálták-e, hogy milyen kapcsolódási pontok vannak a pályázatok győztesei között. A megkeresésünkre eddig nem kaptunk választ.

Hagyó mellől a kormány közelébe

Korábban a Direkt36 mutatta be, hogy az egykor Hagyó Miklós korábbi főpolgármester-helyettes titkárságvezetőjéként dolgozó Czeglédy cégcsoportja a 2010-es kormányváltás után látványos növekedést produkált. Számos megrendelést kapott állami és önkormányzati cégektől, a munkákat pedig több esetben konzorciumban nyerte el. Czeglédy konzorciumi partnerei között volt több kormányközeli figura, így Várnai is. Közösen szerveztek például korrupció elleni rendezvényeket a rendőrség belső elhárításaként működő Nemzeti Védelmi Szolgálatnak. Czeglédy tagadta, hogy a jelenlegi rendszer haszonélvezője lenne, és szerinte Várnai nem tartozik a „NER-lovagok” közé.

Hadházy Ákos ellenzéki parlamenti képviselő a cikkünk megjelenése után, 2018 őszén figyelt fel a csatornaberuházások népszerűsítéséről szóló tenderekre. A politikus nemcsak azt kifogásolta, hogy a pályázatok többségére csak egy jelentkező adott be ajánlatot, hanem azt is, hogy szerinte ezek túlárazottak voltak. A egyik tender esetén például azt mutatta be, hogy a nyertes 550 ezer forintért vállalta egy tájékoztató tábla leszállítását, miközben szerinte ez 35 ezerért is beszerezhető lenne.

A pályázatok miatt Hadházy tett bejelentést az OLAF-nál, a vizsgálat befejezéséről pedig az uniós hivatal október közepén tájékoztatta. Az erről szóló levelet Hadházy továbbította a Direkt36-nak.

Az OLAF azt közölte, hogy az ajánlásaikat nem a magyar félnek, hanem az Európai Bizottságnak teszik meg. Egy, az eljárást ismerő forrás szerint az OLAF pályázatokról szóló jelentése időközben meg is érkezett a Bizottsághoz, amely ezt továbbítani fogja a magyar hatóságoknak, és velük egyeztetve hoznak majd döntést az ügyben.

Meghívásos alapon

A húsz kommunikációs pályázat többségét a Várnai résztulajdonában álló cégek (Keiok Kft. és a Har Meron Hungary Kft.) nyerték el. Két esetben Várnai konzorciumi partnere Czeglédy Perfektum PR Kft. nevű cége volt. Négy esetben nyerte meg a tendereket más ajánlattevő, a Nuvu Kft. és a Leskovics Kft. A Leskovics Kft. sarkadi székhelye, a Nuvu Kft-nek pedig a korábbi gyulai fióktelepe olyan címen található, ahol Várnai cége korábban működött illetve amit jelenleg is használ. A Nuvu Kft. és a Leskovics minden esetben úgy döntött, hogy Czeglédy cégét kéri fel alvállalkozónak.

Az OLAF által kifogásolt pályázatok kivétel nélkül meghívásos közbeszerzések voltak. Ezeken a meghívott cégeken kívül azok indulhattak még el, akik időben észrevették a pályázatról szóló tájékoztatót, amelyet a pályázat elindítása előtt legalább öt nappal korábban kellett közzétenni.

Nagy Gabriella, a Transparency International Magyarország közpénzügyi programvezetője korábban a Direkt36-nak azt mondta, hogy az ilyen meghívásos eljárások mellett szól, hogy ezek kevesebb adminisztratív terhet rónak a kisebb vidéki önkormányzatokra, mint egy nyílt eljárás. Nagy szerint viszont, ha hiányzik a megfelelő kontroll, akkor ezzel az egyszerűsített eljárással vissza is lehet élni.

