Joe Biden szerint ciki, hogy Trump nem hajlandó elismerni vereségét

"Szégyennek" nevezte Joe Biden megválasztott amerikai elnök, hogy riválisa, Donald Trump elnök mind a mai napig nem ismerte el vereségét. Biden a győzelme kihirdetése óta először válaszolt újságírók kérdéseire, ennek során fejtette ki, hogy Trump vonakodása "nem javít történelmi megítélésén.

A választáson vesztes jelöltnek amúgy nem törvényi kötelessége elismerni a vereségét. Ám abban az esetben, ha a regnáló elnök szenved vereséget, mégis van gyakorlati jelentősége: Joe Biden és stábja már az átadás-átvételen dolgozna, de mivel Trump nem ismerte el a vereségét, ezért bizonyos információkhoz még nem férhet hozzá. Így például Biden még nem férhet hozzá a titkosszolgálatok napi összefoglaló jelentéséhez sem.

Trump ügye azt állítja, hogy Biden csalással nyert - bár eszerint a demokraták olyan fondorlatosan csaltak, hogy közben sikerült elbukniuk egy csomó helyet a képviselőházi választásokon, és nem sikerült többséget szerezniük a szenátusban. Erre ezidáig az elnök és stábja semmilyen kézzel fogható bizonyítékot nem hozott fel. Meglehet azért, mert ilyenek nincsenek is. Legalábbis a New York Times már több tucat választási főtisztviselővel - demokratával és republikánussal vegyesen - beszélt, és ezek mindegyike határozottan állította, hogy nyomát se látták választási csalásnak.

"Nekünk, embereknek, hatalmas kapacitásunk van rá, hogy olyan dolgokat találjunk ki a választásokkal kapcsolatban, amelyek nem igazak. Az összeesküvés-elméletek és a pletykák ilyenkor elszabadulnak. Valamiért a választások táptalajai az efféle mitológiáknak" - mondta például Frank LaRose, Ohio állam legfőbb választási tisztviselője, aki történetesen republikánus. "Kasasban semmilyen széleskörű, rendszerszintű választási csalást, sem szabálytalanságot nem tapasztaltunk. Nagyon elégedettek vagyunk azzal, ahogy eddig zajlot a választás" - mondta Scott Schwab kansasi főtisztviselő, aki történetesen szintén republikánus. A Times mind az ötven amerikai tagállam választási főtisztviselőit megkereste, cikkük megjelenéséig 45 felelte nekik azt, hogy nem történt semmilyen szabálytalanság, és még négy másik állam főtisztviselőjétől találtak hasonló, de máshol megjelent nyilatkozatot. Egyedül Texasból nem kaptak választ, de ott sikerült a Houstont is magában foglaló, 4,8 millió lakosával több amerikai államnál is népesebb Harris megye választási főtisztviselőjével beszélniük, aki azt mondta, csak pár, a választást semmiben nem befolyásoló kisebb ügyük volt.

Ez nem azt jelenti, hogy ne lettek volna kisebb szabálytalanságok, de ilyenek minden választáson előfordulnak. Néhányan lebuktak azzal, hogy többször próbáltak szavazni - az ilyen esetek kiszűrése miatt tart amúgy ennyi ideig a levélszavazatok feldolgozása, mert ellenőrizni kell, hogy a levélben szavazó polgár biztosan nem szavazott-e személyesen is -, és előfordultak apróbb hibák a szavazatok összesítésekor is. De semmi rendkívüli, pláne a választás kimenetét befolyásoló szabálytalanságot nem tapasztaltak sehol. (Via The Guardian, The New York Times)