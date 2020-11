A New Yorker kirúgta a Zoom-hívás közben maszturbáló újságíróját

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A New Yorker 27 év után kirúgta az egyik legismertebb szerzőjét, Jeffrey Toobint, erről a Vice számolt be.

Ahogy arról is a Vice számolt be október végén, hogy a New Yorker felfüggesztette Toobin munkaviszonyát, miután a férfi egy Zoomon zajló online szerkesztőségi megbeszélés alatt maszturbált. Igaz, akkor, amikor a résztvevők szünetet tartottak, csakhogy Toobin elfelejtette kikapcsolni a kamerát.

Toobin az egyik legismertebb jogi szakértő az amerikai médiában, több a New Yorkeren kívül a CNN-nek is dolgozott elemzőként. Hogy utóbbi helyen megtarthatta-e állását, arról egyelőre nincs hír, de október végén a New Yorkerrel egyidőben a CNN is kiadott egy közleményt, mely szerint Toobin maga kérte, hogy személyes okok miatt nem dolgozna egy darabig.

Toobin távozásáról a New Yorker kiadója, a Condé Nast értesítette a dolgozókat.