Horror: 200 gyilkos ázsiai óriásdarázs-királynőt öltek meg egyetlen fészekben Amerika nyugati partján

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

Így néz ki a döglött óriásdarázs (Vespa mandarina).

Félelmetes bizonyítékot talált egy amerikai kutatócsapat arra, hogy milyen tempóban terjeszkedhetnek Észak-Amerikában az invazív ázsiai óriásdarazsak: egy, a nyugati parti Washington államban felszámolt, 22 centi átmérőjű fészekben közel 500 állatot találtak, akik között majdnem 200 királynő akadt. Ha nem érkeznek meg időben a tudósok, ezek, amint párzottak, kirepültek volna és 200 új koloniát alapítottak volna.

Ezek a lények nagyjából az új koronavírussal egyidőben szálltak partra az észak-amerikai kontinens nyugati partján: hiszen 2019. decemberében jelentek meg Washington államban és Kanadában. Az első példányok szakértők szerint egy kínai teherhajó szállítmányával érkezhettek.

A vespa mandarinia, ami általában is nagyobb az amerikai és európai darázsféléknél, a királynői pedig az 5-5,5 centis testhosszt is elérhetik, a mérge, agresszív természete és különösen brutális fullánkja miatt emberekre is veszélyes.

Az ázsiai óriásdarazsat azért hívják gyilkos darázsnak is, mert nemcsak agresszív, de csapatban szeret támadni, egy ilyen roham alkalmával pedig egyes mérgeskígyó-fajokéval megegyező méregmennyiséget tudnak az áldozatuk bőre alá juttatni - magyarázta a New York Times-nak Jun-icsi Takahasi, a Kyoto Sangyo University kutatója. A mérgük önmagában nem számít halálosnak, csak igen fájdalmas csípéssel jár, ám ha valakit több szúrás ér és érzékeny az anyagra, belehalhat.

Japánban például évente 50 körüli embert öl meg. Összehasonlításképpen: 2019-ban az egész világon 2 ember halt meg cápatámadásban, ami jó év volt ugyan, de az átlag is csak négy halálos áldozat.

Az óriásdarázs azonban nem az emberre, hanem a méhekre a legveszélyesebb: szokásuk ugyanis lerohanni a méhkasokat és rövid idő alatt több száz vagy akár több ezer méhet is szétszaggatni.

A mostani akciót vezető kutatók bíznak abban, hogy ellenőrzés alatt tudják tartani az invazív darázsfaj amerikai terjedését.

(via BBC)