Kedden Orbán szerint még csak 50 százalék esélye volt, hogy az egészségügy kibírja a strapát, ma már 99,9 százalék

Szépen megugrott a valószínűsége annak, hogy a magyar egészségügy kibírja a koronavírus-járvány második hulláma okozta terhelést. Orbán Viktor miniszterelnök a TV2-nek adott szerdai interjújában arról beszélt, az eddigi 50 százalék esély, hogy nem omlik össze az ellátórendszer,

99,9 százalékra nőtt,

hála a hétfőn bejelentett, kedden éjfélkor bevezetett szigorító intézkedéseknek.

Szerinte, ha a kormány nem hozta volna meg ezeket a döntéseket, az egészségügyi dolgozók, bármilyen „hősiesen” küzdöttek is, „elestek volna a gyógyítás frontján, kapitulálniuk kellett volna”, még akkor is, ha közben „kórházi ágy, maszk, lélegeztetőgép van elég”.

Azért az emberek is kaptak egy kis vállveregetést a miniszterelnöktől: ha ők nem segítenek, a legjobb intézkedés is hamvába holt - mondta. Most azonban úgy látja, meg lehet hozni olyan szigorú intézkedéseket, amikre az elmúlt 30 évben nem volt példa.