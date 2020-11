13 bölcsődei ás óvodai dolgozó tesztje lett pozitív a II. kerületben

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Budapest II. kerületében eddig az elmúlt napokban 178 óvodai és bölcsődei dolgozót tesztelt, közülük 13 emberről derült ki, hogy elkapták a koronavírust - erről ír a Facebook oldalán Őrsi Gergely polgármester. Az Oktatási Hivatal emiatt több csoportban rendkívüli szünetet rendelt el a kerületben. A polgármester azt írja, a bölcsődei, óvodai és a szociális ágazatban dolgozóink tesztelését folytatják.

Őrsi azt is írja, hogy a II. kerület önkormányzata a jelenlegi helyzetben is igyekszik valamennyi dolgozóját megőrizni, nem bocsátanak el senkit a járvány miatt. A polgármester azt is bejelentette, hogy