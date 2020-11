A belarusz hatóságok befagyasztották a támogatási alapot, melyből a rendőri erőszak áldozatait segítették

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A belarusz hatóságok felszólították az országban működő bankokat, hogy foglalják le azokat a felajánlásokat, melyeket felajánlások révén a rendőri erőszak áldozatainak megsegítésére gyűjtöttek össze civilek.

A Guardian beszámolója szerint a Londonban élő belarusz Andrej Leoncsik által életre hívott BY_help pár nap alatt több mint két millió fontnyi adományt gyűjtött össze kisebb felajánlások révén rögtön azután, hogy az elcsalt választás révén hatalomban maradó Aljakszandr Lukasenka rendőrei rendkívül erőszakosan kezdtek el fellépni a tisztességes választást követelő tüntetőkkel szemben. Ebből a keretből aztán szabálysértési bírságokat is fizettek, illetve nagyobb támogatást kaptak azok, akik súlyos sérüléseket szenvedtek el a rendőri erőszak következtében.

Belarusz biztonsági erők lecsapnak egy tüntetőre november 8-án, Minszkben Fotó: STRINGER/AFP

A hatóságok azonban most felszólították a bankokat, hogy fagyasszanak be minden összeget, amit Leoncsik számára utalnak, és kiszivárgott dokumentumok szerint eljárást is indítanak a férfi ellen. A Guardian által is megismert kiszivárgott iratok között volt egy levél, amit számos bank megkapott, és ami szerint Leoncsik az ellenzéki vezető Szvjatlana Cihanovszkaja segítségével a tüntetések szervezésére gyűjt pénzt, melyek célja a kormány leváltása.

Cihanovszkajának el kellett menekülnie az országból, és a közelmúltban több európai vezető is fogadta őt, ezzel is jelezve, hogy nem tekintik legitimnek Lukasenka hatalmát. Leoncsik most azt nyilatkozta a brit lapnak, hogy semmiféle kapcsolata nincs az ellenzéki politikussal, és beszélt arról is, hogy ezt a támogatási alapot szándékosan különítette el egy másik szolidaritási alaptól, melyben a sztrájkoló munkások megsegítésére gyűjtöttek.

A bankszámlára kedden csaptak le a hatóságok, és több száz embert érinthet az, hogy megakadtak a kifizetések. Ráadásul voltak, akik nemcsak az alapból kapott támogatási pénzhez nem férnek hozzá, hanem a bankszámlájukat teljesen letiltotta a bankjuk.

Az elcsalt választás után kitört tüntetések kezdete óta becslések szerint 20 ezer embert vettek őrizetbe a hatóságok, és sokan közülük még mindig tárgyalásukra várnak. Az ellenzék vezetői közül a legtöbben vagy külföldön vagy börtönben vannak. Közben a rendőrség továbbra is erőszakosan lép fel a tüntetések ellen: a belarusz sajtó szerdán számolt be róla, hogy fejsérülései következtében meghalt egy 31 éves férfi, Roman Bondarenko, akit a rendőrség különleges osztaga kedden vett erőszakkal őrizetbe.