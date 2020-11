Elon Musknak pozitív és negatív lett a koronavírus-tesztje, gyanús neki ez az egész

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Megveszem

A Tesla/Space X vezére, Elon Musk csütörtök éjjel a Twittere írta ki, hogy vegyes eredményekkel zárt a legutóbbi tesztelése: négy alkalommal is tesztelték antigén gyorsteszttel, és kettő pozitív eredményt mutatott, míg kettő negatívat, írja a Verge.

Musk jelenleg egy megfázás tüneteit mutatja, és kétszer tesztelték a megbízhatóbb PCR-tesztekkel is, de azok eredményét csak 24 órán belül fogja megismerni.

Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Korábban mi is írtunk az itthon is alkalmazott antigén gyorstesztekről, melyekről lehet tudni, hogy ezekkel a gyorsabb és olcsóbb tesztekkel könnyebb megtalálni azokat, akik a leginkább terjesztik a koronavírust, de cserébe ezek a tesztek pontatlanabbak, így kevésbé használhatók arra, hogy kizárjuk a fertőzést egy-egy szűkebb közösségből. Az amerikai járványügyi hatóság is azt írja, hogy a gyorstesztek esetén a pozitív eredmények általában pontosak, de nagyobb esély van a fals negatív eredményekre. Épp ezért szokás a gyorstesztek eredményét PCR-tesztekkel is megerősíteni, ahogy az Musk esetében is történik.

Ennek ellenére a vírussal kapcsolatban már számos alkalommal szkeptikus hangokat pedzegető Musk most is úgy tálalta az eredményt, mintha itt a tesztelési rendszer egészével lennének gyanús dolgok:

Szerinte valami rendkívül csalfa dolog zajlik itt, és amikor valaki azzal osztotta meg a posztját, hogy a tesztekből befolyó bevétel viszont nem lehet csalóka, akkor Musk sietett odaírni, hogy pontosan.

Musk korábban is írt már arról, hogy az orvosok anyagi érdekek miatt hazudják nagyobbnak a fertőzöttségi mutatókat, nevezte már a kijárási korlátozásokat fasiszta lépéseknek és ostobának nevezte a járványt kísérő pánikot. De híres az a márciusi posztja is, melyben azt jósolta, hogy áprilisra szinte nulla eset lesz majd az Egyesült Államokban.

Az országban ugyanakkor egyáltalán nem csillapodott azóta a járvány, csütörtökön 160 ezer új fertőzöttet regisztráltak, több mint 67 ezren vannak kórházban és naponta több mint ezer ember veszíti életét a vírus miatt.