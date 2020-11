Az SZFE hallgatói pert indítanak, mert nem mondják meg nekik, hogy miért függesztették fel az oktatást az egyetemen

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói nem láthatják azt a végzést, ami az egyetemen folyó tanítás felfüggesztéséről szól, és az Oktatási Hivatal az oktatási tevékenységüket igazoló dokumentumot sem hajlandó elfogadni, ezért a hallgatók pert indítanak a hivatal ellen.

Szarka Gábor kancellár és Novák Emil általános rektorhelyettes november 6-án felfüggesztette az oktatást a SZFE-n mondván, hogy az egyetemfoglalás miatt nem folyik rendes tanítás az intézményben. A valóság viszont az volt, hogy a tanárok továbbra is tartottak órákat, amiken a hallgatók részt is vettek. Ezt szerették volna igazolni a hallgatók egy több száz oldalas dokumentummal, de az Oktatási Hivatal visszadobta, ezért most közigazgatási pert indítanak.

„Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény kimondja, hogy hatósági eljárásban ügyfélnek az a személy számít, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit hatósági ellenőrzés alá vontak, az SZFE polgárai ennek megfelelően jogorvoslattal élnek” - írják közleményükben.