Hideg lesz

Fokozatosan hűl az idő a jövő héten. A hét elején még többfelé 10 Celsius-fok felett, a hétvégén viszont már mindenütt az alatt alakulnak a maximumok. A hét közepétől mínuszokra is készülni hajnalban. Szombaton a hegyekben hózápor is lehet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzésében.

Hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult időre van kilátás. A nap első felében helyenként, délután több helyen fordulhat elő eső, estefelé a Dél-Dunántúlon nagyobb mennyiség is várható. A szél megélénkül, a Dunántúlon időnként megerősödik. A leghidegebb órákban 3-8 fok lesz. Napközben 7-14 fokig melegszik a levegő.

Kedden egy hidegfront vastag, összefüggő felhőzete lassanként délkelet felé vonul. Mögötte általában hosszabb-rövidebb időszakokra kisüt a nap, de nyugaton még napközben is lehetnek felhős körzetek. Elsősorban délen és keleten valószínű szórványosan eső, záporeső. A szél főleg a Dunántúlon nagy területen erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-8, a legmagasabb hőmérséklet 8-13 fok között alakul.

Szerda hajnalra sokfelé képződik köd, illetve rétegfelhőzet, amelynek nagy része napközben megszűnik, így sok helyen várható hosszabb-rövidebb napsütés. Néhol előfordulhat szitálás. A minimumhőmérséklet mínusz 1 és plusz 5, a maximumhőmérséklet 7 és 12 fok között várható.

Csütörtökre virradóra is sokfelé képződik köd és rétegfelhőzet, amelynek egy része napközben is megmaradhat. Csak kisebb körzetekben lehet több-kevesebb napsütés. Szórványosan szitálás is előfordulhat. Az Észak-Dunántúlon sok helyen megélénkül, néhol megerősödik a szél. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 5, napközben 6 és 12 fok között alakul a hőmérséklet.

Pénteken helyenként, főleg délkeleten süthet ki a nap. Elsősorban nyugaton és északon szórványosan eső, zápor valószínű. A minimumhőmérséklet 1-6, a maximumhőmérséklet 5-9 fok között várható.

Szombaton elsősorban a Dunántúlon fordulhat elő szórványosan eső, zápor, a hegyekben helyenként hózápor. Több helyen megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon időnként megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 5, a legmagasabb hőmérséklet 5 és 9 fok között valószínű.

Vasárnap nem valószínű számottevő csapadék. A minimumhőmérséklet mínusz 3 és plusz 4, a maximumhőmérséklet 3 és 8 fok között várható - olvasható az előrejelzésben.

(MTI)