Egy jogi eljárás, ami után csak a pusztító csend marad

A Riporterek Határok Nélkül vendégcikke a 444-en. Fordította: Erdélyi Péter

Egy forró tavaszi délután egy máltai újságíró arra ért haza, hogy egy bírósági végrehajtó éppen több száz oldalnyi dokumentumot ragaszt a házának kapujára. A család két kutyája veszettül ugatta a végrehajtót, oda-oda kaptak a kerítésen át, de ez nem tántorította el. Daphne Caruana Galizia ellen egyszerre 19 rágalmazási pert indított egy gazdag és befolyásos üzletember, ezeknek a papírjait “kézbesítették”. Néhány hónappal később Caruana Galizia autóját felrobbantották, a merényletben az újságíró életét vesztette.

E cikk szerzői szerinte ez volt az angol betűszóval SLAPP-nek nevezett perek legsúlyosabb példája, különösen, hogy az eljárások az újságíró halála után, özvegye és három gyerek ellene is folytatódtak. A SLAPP jelentése magyarul stratégia per a közéleti szerepvállalás ellen (Strategic Lawsuit against Public Participation - SLAPP). A jogi nyomásgyakorlás példája, amivel a kritikus hangokat próbálják megfélemlíteni. Drága és elvtelen ügyvédi irodák reklámozzák ezt az agresszív taktikát gazdag ügyfeleiknek, akiknek telik rá, hogy évekig elhúzzák az eljárásokat, így vonva ki magukat a közfigyelem alól.

Pedig ez a fajta figyelem az egészséges demokráciák alapja. Az Emberi Jogok Európai Bírósága és más nemzeti és helyi bíróságok már számtalan ítéletben kimondták, milyen fontos szerepet játszik a szabad sajtó és a civil társadalom a hatalom ellenőrzésében. Az államok kötelessége a szólásszabadság körülményeit megteremteni, enélkül a demokrácia nem létezhet.

A jogi kiskapuk, amik lehetővé teszik befolyásos embereknek, hogy elhallgattassák kritikusaikat, az európai demokrácia kiskapui. A kontinensen mindenhol előfordulnak ilyen visszaélések. A második legnagyobb lengyel napilap, a Gazeta Wyborcza 2015 óta több mint 55 jogi fenyegetést és pert kapott a nyakába, többek között a lengyel kormánypárttól. Vincent Bolloré francia üzletember és cégei az üzleti ügyeiket boncolgató afrikai újságírók és NGO-k ellen kezdeményeztek jogi eljárásokat. Spanyolországban a Coren nevű húsfeldolgozó 1 millió eurós kártérítést követel egy környezetvédő aktivistától, aki kritizálta a vállalat hulladékkezelési gyakorlatát, és korábban több aktivistát és tudóst is megfenyegettek, akik a helyi vízkészlet nitrátszintjét próbálták bemérni.

Éppen azoknak az embereknek próbálják elterelni a figyelmét, akadályozni vagy ellehetetleníteni a munkáját ezeknek a drága és időrabló jogi eljárásoknak a segítségével, akiktől tájékozódni próbálunk a környezetünkben történő eseményekről. Itt már a feje tetejére állt a világ. Bizonyos emberek, kormányok vagy cégek esetében már nem az írók, újságírók, filmkészítők döntik el, hogy mit láthatunk, miről olvashatunk. Nem is a bíróságok, mivel az ilyen SLAPP eljárások szinte alig kerülnek bírák elé, nem hogy ítéletig jussanak. Ügyvédeiken keresztül az oligarchák és politikai szövetségeseik határozzák meg az uralkodó narratívát, és akadályozzák, hogy az igazság nyilvánosságra kerülhessen.

Európában egyre aggasztóbb folyamatok látszanak, egyes állami tisztviselők és jelentős állami beszerzések kedvezményezettjei megpróbálják kivonni magukat a köz kiemelt figyelme alól, noha a hatalmi pozíciójuk, vagy az állammal kötött üzletek miatt nagyon nagyon is rászolgáltak a megkülönböztetett figyelemre. Az aktivisták és újságírók számára ennek egye nagyobb ára van, mert a sokszor a határokon átívelő fenyegetések miatt otthonuktól távoli, kiugróan drága jogi környezetben kéne megvédeni magukat.

Egyre többen látják, milyen súlyos problémáról van szó. Vera Jourova, az Európai Bizottság alelnök megígérte, hogy minden lehetséges eszközt megvizsgál, hogy megvédje az európai demokráciát a SLAPP eljárások fenyegetésétől. Egy lehetséges út az uniós intézményrendszeren keresztül újratervezni, milyen viszonyban legyenek a SLAPP eljárások a közérdekű információk megismerésének jogával.

Uniós szabályozásra van szükség, ami megvédi az EU polgárait az ilyen eljárásoktól. Olyan szabályozásra van szükség, ami lehetővé teszi, hogy az unióban, ahogy a világ más országaiba is:

a bíróság ne fogadjon be ilyen kereseteket;

legyen következménye, ha valaki ilyen eljárásokban próbál visszaélni jogi és bírósági eszközökkel;

biztosítson az ilyen eljárások célpontjainak, hogy megvédjék magukat.

Ha arra gondolunk, hogy milyen fontos munkát végeznek az oknyomozó újságírók, aktivisták vagy a közérdekű bejelentők a jogállamiság védelmében és a korrupció ellen, be kell látnunk, hogy a nekik nyújtott megfelelő védelem hiánya nem csak a .sajtószabadságot kockáztatja, hanem az Európai gazdaságot és demokráciát is.

Az az igazság, hogy minden erőszakkal fenyegetett európai újságíró és aktivista mellett ott van száz olyan, akit ügyvédi irodák modoros leveleivel hallgattatnak el, az ártatlanok jóhírének védelmében hozott törvényeket a legbefolyásosabbak érdekében kihasználva. A SLAPP eljárások sokkal kevésbé brutálisak, mint egy autóba rejtett pokolgép, vagy egy pisztolygolyó, de ugyanúgy pusztító hallgatás marad utánuk.

