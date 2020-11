Svédország is zár: 8 főig engedélyezik a gyülekezést

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Stefan Löfven svéd miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján minden eddigieknél szigorúbb járványvédelmi szabályokat jelentett be. A legfőbb változás, hogy a nyilvános gyülekezési limitet az eddigi 300 főről 8-ra szállították le. Ezzel természetesen betiltanak több olyan szabadidős programot is, amikhez 8 főnél több ember tartózkodna egy helyen.

„Ez az új szabály az egész társadalomra vonatkozik. Ne menjenek konditerembe, ne menjenek könyvárba, ne tartsanak vendégséget. Mondják le!” - mondta a miniszterelnök.

A nemzetközi sajtó több cikkben is írt a svéd kormány járványkezelési fordulatáról, eddig ugyanis a svédek igyekeztek elkerülni a nagy kijárási korlátozásokat és lezárásokat, most azonban egyre több ilyen, szigorúbb intézkedést vezetnek be. A koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma lakosságarányosan magasabb Svédországban, mint a többi északi államban, de még mindig az olyan, nagyobb államoké alatt marad, mint például Nagy-Britannia. (Guardian)