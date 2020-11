A bíróság szerint hibáztak a rendőrök, amikor késve intézkedtek az Aurórában hőzöngő Budaházyék ellen

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Haladéktalanul intézkedniük kellett volna a rendőröknek, amikor tavaly szeptember 26-án Budaházy György és tucatnyi szélsőjobboldali aktivista megzavart egy LMBT-tematikájú rendezvényt a józsefvárosi Aurórában. Ezt a Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete mondta ki, miután több civil szervezet és magánember bírósághoz fordult a rendőri fellépés késlekedése miatt.

Budaházyék közvetlenül a kezdés előtt jelentek meg a zárt rendezvényen, ahol sértegették a résztvevőket, lökdösődtek, és homofób jelszavakat skandáltak, írja a Magyar LMBT Szövetség közleménye.

NORMÁLISAK - hirdette Budaházy György pólója, miközben megakadályozott egy rendezvényt

A rendőrök hamar kiérkeztek, de 20 percig csak kint várakoztak, majd amikor bementek, nem szólították fel Budaházyékát a távozásra. Márpedig a szervezők szerint a helyzet legalább a szabálysértés, de akár bűncselekmény gyanúját is felvetette, hiszen a közösség tagja elleni erőszak elkövetéséhez elég a védett csoport elleni riadalomkeltés is, nem szükséges a testi erőszak. A huzakodás vagy három órán át tartott, a rendezvény meghiúsult, néhány órára az Auróra is bezárt.

Amikor panaszt tettek, a VIII. kerületi kapitányság csak abban talált hibát, hogy a rendőrök nem intézkedtek, amikor kiderült, hogy Budaházyék engedély nélkül voltak a helyszínen. A rendőrség azzal védekezett, hogy utólag szabálysértési eljárást indítottak magánterületen hozzájárulás nélküli gyülekezés miatt.

A panasz végül a bíróságra jutott, a Fővárosi Törvényszék pedig kimondta, hogy

indokolatlan volt 20 percet várni az akció parancsnokára,

már odakint, a kerthelyiségben is észlelhették volna a szabálysértést