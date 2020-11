Párizs polgármestere azt kéri a franciáktól, hogy ne az Amazonon vásároljanak idén karácsonyi ajándékokat

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Zöld-párti és baloldali francia városvezetők, élükön Anne Hidalgo párizsi főpolgármesterrel, valamint a kulturális élet szervezetei és közszereplők petícióban kérték kedden a franciáktól, hogy ne az Amazon internetes oldalon intézzék a karácsonyi vásárlásaikat.

"Kedves Télapó, idén Amazon-mentes (#NoëlSansAmazon) karácsonyi fogadalmat teszünk" - írták a petícióban.

Anne Hidalgo Fotó: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

Párizs vezetője mellett Grenoble és Poitiers városok polgármesterei, valamint a Greenpeace környezetvédelmi szervezet, a franciaországi kereskedők konföderációja és a francia könyvesboltok szakszervezete is szerepel az aláírók között.

A tiltakozók a világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi vállalata, az Amazon térnyerése környezetvédelmi, pénzügyi és társadalmi következményeinek leírása után azt kérik a franciától, hogy inkább a lakhelyükhöz közeli üzletekben vásárolják meg a karácsonyi ajándékokat.

"Ez nem csak arra felhívás, hogy ne az Amazonon rendeljünk, hanem egyben pozitív petíció a kiskereskedők támogatására és a tartósabb internetes kereskedelem érdekében" - mondta Matthieu Orphelin képviselő.

A "digitális brigantikkal" szemben a petíció a francia gazdaság számára "hasznos törvényeket" is követel, ahelyett, hogy azok az Amazon "már őrült méretű vagyonát még tovább növelnék" - tette hozzá.

A petíciót megelőzően politikai és szakszervezeti vezetők, valamint könyvkiadók lapfelhívásban kérték a kormánytól, hogy vessen ki különadót az Amazon eladásaira, mert "sürgősen meg kell állítani az internetes vásárlások óriásának térnyerését".

Az Amazon France közleményben azt állítja, hogy több mint 11 ezer francia vállalkozónak és kereskedőnek biztosít platformot, és több mint 9300 embert foglalkoztat Franciaországban.

Korábban maga a párizsi kormány tisztességtelennek nevezte az Amazonnak a fekete péntekre hangoló, leárazásokat hirdető reklámjait az általános karantén miatt bezárni kényszerülő boltokkal szemben. A cégóriást ezt követően le is állította a kampányt.

Franciaországban október 30-tól legalább december 1-ig általános karantén van érvényben a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében, és az éttermek, a kávézók mellett a nem létfontosságú áruk kereskedelmével foglalkozó üzleteknek is be kellett zárniuk, ami országszerte felzúdulást váltott ki, különösen a könyvesboltok körében, amelyek nyitva maradását ellenzéki politikusok és értelmiségiek is követelték. A kormány ígérete szerint, ha folytatódik a járványmutatók javulása, december 1-én országszerte újranyithatnak az üzletek. (MTI)