Társadalmi nyomás söpörheti el a kutyasétáltatási tilalmat a kínai Jünnan tartományban

Radikális lépésre szánta el magát a kínai Jünnan vezetése november 13-án: bejelentették, november 20-ától teljes kutyasétáltatási tilalmat vezetnek be szerte a 46 milliós lakosságú tartományban, amiért az elmúlt időszakban elszabadult háziállatok több esetben haraptak meg járókelőket az utcán. A tilalom értelmében azoktól a gazdáktól, akiket ettől a naptól kezdve háromnál többször kapnak kutyasétáltatáson, elkobozzák az állataikat, és elaltatják őket.

Az intézkedést azonban - Kínában meglehetősen szokatlan módon - most az érintettek tömeges felháborodása fúrhatja meg, a BBC azt írja, a tartomány vezetése bejelentette, készek újragondolni a tilalmat, amit a közösségi médiában többen

„a kutyatartás civilizálására tett civilizálatlan kísérletnek”



neveztek.

A lakosság mellett kikelt az új szabály ellen például a szingapúri székhelyű Társaság az Állatkínzás Megelőzéséért (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) is, aminek az elnöke szerint a háziállatok egészségét súlyosan veszélyeztetné az állandó lakásban tartózkodás. Ha a kutyatámadások megelőzése a cél, arra a sétáltatás tilalma helyett a pórázon sétáltatás kötelezővé tétele lehetne humánusabb megoldás, érveltek.

Kínában nem Jünnan az egyetlen, ahol próbálkoztak már hasonlóval, igaz, kevesebb szigorral: 2018-ban Hangcsou városában a nappali kutyasétáltatást és a nagyobb kutyafajták tartását tiltották be, de Sanghajban és más kínai városokban is érvényben van olyan korlátozás, ami egynél több kutya tartását tiltja a lakosságnak.