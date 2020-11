36 fertőzött miatt olyan szigorú intézkedéseket vezettek be egy ausztrál államban, ami még Európa legfertőzöttebb országaiban is alig van

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Míg Európában tombol a második hullám, addig úgy tűnt, hogy Ausztráliában az utóbbi hetekben megnyugodhatnak az emberek, ugyanis egy hete még három olyan nap is volt, amikor nem találtak olyat, aki az országban fertőződött volna meg, és ne külföldről hozta volna be a vírust. Most viszont Dél-Ausztráliában annyira megemelkedett a fertőzöttek száma, hogy azonnal hat napos zárlatot rendeltek el.

Az államban vasárnap találtak egy új fertőzöttet, azóta viszont 36 ember fertőződött meg, ezért a hatóságok úgy látták, hogy egy megszakító intézkedésre van szükség, ami még csírájában elfojtja a vírust az államban. A hatóságok feltételezése szerint a vírus egy karanténná alakított hotelből szabadulhatott ki azzal, hogy egy ott lévő koronás megfertőzött egy takarítónőt, aki kivitte a szállodából a vírust. Egyébként Ausztrália már az első hullám alatt is meglehetősen szigorú intézkedésekkel reagált a fertőzés megjelenésére.

A Dél-Ausztráliában lévő lezárás már szerdán életbe lép, ennek értelmében pedig:

az embereknek otthon kell maradniuk, még sportolni sem hagyhatják el házaikat,

az iskoláknak és egyetemeknek be kell zárniuk, egyedül a létfontosságú munkát végző szülők gyerekei mehetnek iskolába,

az éttermek, kávézók és kocsmák nem nyithatnak ki, és elvitelre sem adhatnak ételt,

minden belföldi utazás tilos.

A hatnapos teljes lezárás után, még további nyolc napot fognak bevezetni kevésbé szigorú lezárásokkal. Az intézkedések miatt az emberek pánikvásárlásba kezdtek.

