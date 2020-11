Az elvált szülők gyerekeire sem gondoltak a kijárási tilalom meghozatalánál

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

Első körben nem csak a kutyasétáltatokról feledkezett meg a kormány, amikor kapkodva kihirdette az este 8 kijárási tilalmat, hanem az elvált szülők gyerekeiről is, akiknek a kapcsolattartási idejük összeütközhet a kijárási tilalommal. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint ugyanis, csak az ad felmentést a kijárási tilalom alól, ha valaki a munkavégzés, kutyasétáltatás vagy versenysport miatti edzésről hazatartva tartózkodik az utcán.

Egy elvált édesapa azért keresett meg minket, mert a kijárási tilalmat nem tudja tartani, ha a bíróságban meghatározottak szerint veszi át a gyerekét az édesanyától láthatásra. Ugyanis a bírósági döntés szerint péntekenként 17.30 és 18 óra között veheti át a gyermeket az édesanyától, de ők az apától 270 kilométerre laknak, ezért éppen csak vagy pont nem érnek haza a kijárási tilalom előtt. Mivel a kormányrendelet szerint ez nem képez kivételt a kijárási tilalom alól bármikor megbüntethetik őt a rendőrök.

„Kérdeztem a rendőrséget, és azt mondták, hogy hiába mutatom meg nekik a bírósági végzést, haza kell érnünk este nyolcig. Azt próbálták sugallani nekem, hogy ne péntek este menjek a gyerekemért, hanem szombat reggel, de ez nekem időveszteséget jelentene a kapcsolattartásból, amit nem szeretnék” - magyarázza az édesapa.



Az édesapa hiába próbált egyezkedni a gyermek anyjával, hogy elvihesse egy órával hamarabb a gyereket, az anya ebbe nem ment bele. Az édesapának így az a két választása maradt, hogy vagy lemond a láthatási idő egy részéről, vagy megpróbál nagyon sietni és nyolc előtt házon belülre kerülni a gyerekével.

Tavasszal még benne volt

Külföldön több országban is a gyerekek láthatása vagy a családon belüli kapcsolattartás kivételt képez a kijárási tilalom vagy korlátozás alól. A sokszor követendő példaként emlegetett Ausztriában, ahol szintén kijárási tilalom van este 8 és reggel 5 között kivételt képez a „családi jogok gyakorlása és családi kötelezettségek teljesítése”.

Írországban nem csak éjszakai, hanem nappali kijárási tilalom is van. Ez pedig azt jelenti, hogy az emberek nem hagyhatják el a lakhelyük 5 kilométeres körzetét, de meg lehet jelölni egy másik háztartást, amit fel lehet keresni, ha valaki egyedül él vagy szülői kötelességeit így tudja teljesíteni.

Ami különös, hogy a tavaszi kijárási korlátozás során még a magyar rendeletben is benne volt, hogy „alapos indoknak számít a lakóhely elhagyására a szülői jogok és kötelezettségek gyakorlása”. Ugrin Erzsébet, a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége (MAKAMOSZ) vezetőségi tagja, mediátor szerint nem kérdés, hogy a rendeletbe bele kellett volna kerülnie a kapcsolattartásnak, mint kivételnek a kijárási tilalom alól.

Szerinte ez a gyerekek érdekét szolgálná, mert az ő életükben így is nagyon sok most a változás, és fontos, hogy legalább a szüleik láthatásában megmaradjon a megszokott ritmus. Ezért is teljesen nonszensz, hogy a szülő - egy estét, egy éjszakát és egy reggelt elveszítve az együttlétből -, másnap reggel menjen a gyermekéért, pusztán azért, mert ezt egy rendeletbe nem hajlandók beletenni.

Bárdossy-Sánta Nóra, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány jogsegély központjának vezetője szerint a rendelet megalkotóinak valószínűleg kimaradt a szempontjai közül, hogy a legtöbb bírósági végzés 5 és 6 óra közötti átadásról szól, de nem jutott eszükbe, hogy vannak esetleg egymástól távol élő szülők is.

A bírósági végzéstől a szülők elvben eltérhetnének, ha meg tudnak egyezni, hogy például egy órával hamarabb történjen az átadás, de nem minden szülő együttműködő egymással.

Sőt vannak, akik a járványhelyzetre hivatkozva próbálják megfúrni a láthatást, ugyanis bár jelenleg nincs érvényben olyan szabályozás, ami a kapcsolattartást tiltaná, mégis vannak szülők, akik a járványhelyzetre hivatkozva tagadják meg a láthatást. Sánta Nóra szerint viszont ezt csak akkor tehetik meg, hogy ha konkrét veszély áll fenn, például ha a láthatást kérő szülőnél koronavírus-gyanú vagy fertőzöttség áll fenn vagy a gyerek szükséglete indokolja, mert például alapbetegsége van. Ha viszont valaki mégis a járványhelyzetre hivatkozva tagadja meg a láthatást, akkor a bíróság elsődlegesen az elmaradt alkalom pótlását kéri, ha nem sikerül, akkor pedig pénzbírságot szabhat ki.

Ugrin Erzsébet azt javasolja a szülőknek, hogy gyermekük érdekében szülőtársukkal próbáljanak megegyezni egy korábbi kapcsolattartás-kezdési időpontban, ha pedig ez nehéz, akkor kérjék mediátor segítségét. Ha ez sem vezet eredményre, forduljanak a területileg illetékes gyámhivatalhoz.

Kerestük a Koronavírus Sajtóközpontot, hogy megtudjuk miért nem szerepel a rendeletben kivételként a kapcsolattartás, illetve mi az oka annak, hogy tavasszal még ott volt a kivételek között. A cikk megjelenéséig nem kaptunk választ.