Egy budapesti kórház alkalmazottja hétfőn egy órán belül akart kiüríttetni egy budai szállodát covid-szükségkórháznak

Hétfőn ebédidőben alaposan meglepődött az egyik nagyobb budai szálloda igazgatója. Váratlan telefonhívást kapott ugyanis egy főváros kórház alkalmazottjától, aki közölte vele, hogy egy órán belül ki kell ürítenie a hotelt, kiköltöztetve onnan az esetleges vendégeket. Azt ok: a szállót enyhébb esetek kezelésére szolgáló covid-kórházzá alakítják át.

A képtelenül rövid határidőnél is komolyabb gondot jelentett, hogy a budai hotel - sok társához hasonlóan - a járvány miatt zárva tart, aktív alkalmazottak nélkül, sőt az épületben éppen nem is fűtenek. Vagyis az egy órán belüli kiürítésnek, majd átalakításnak számos gyakorlati akadálya alatt volna.

A szállodát végül nem foglalták le, mert az ügyben az igazgató, majd a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége is telefonálgatni kezdett.

Flesch Tamás, a szövetség elnöke a 444-nek elmondta, hogy a járvány elleni védekezést irányító Belügyminisztérium azt mondta nekik, hogy a hotelre rátelefonáló kórházi alkalmazott szabálytalanul járt el. A hotelek esetleges lefoglalását ugyanis eleve kizárólag az Operatív Törzs kezdeményezheti, és nem ilyen lehetetlenül rövid határidővel. A kérdéses szállodából így azóta sem lett szükségkórház.

De, mint Fleschtől megtudtuk, a konkrét eset hiába oldódott így meg aránylag gyorsan, a hazai szállodák máig nem ismerhették meg az a listát, amin a potenciálisan lefoglalható hotelek szerepelnek. Ami praktikus szempontból igen hátrányos, a járvány miatt ugyanis rengeteg szálláshely zárt be, amiket emiatt lassaban és nehezebben lehet kórházzá alakítani, mint a folyamatosan üzemelőket.



Felsch ezen a ponton többször is megismételte, hogy a szövetség tagjai a legnagyobb örömmel vesznek, vennének részt a járvány elleni védekezésben, a szállóik átalakításával is, a segítséget kötelességüknek is érzik, de információk híján segíteni sem tudnak hatékonyan.

A szállodaszöveség a BM mellett a Magyar Turisztikai Ügynökséggel és az Operatív Törzzsel is egyzetett az ügyben. Emiatt kérdéseket tettem fel az MTÜ-nek, a BM-nek és az EMMI-nek is, amint válaszolnak, megírjuk.